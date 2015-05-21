美国与亚太国家举行两栖突击军演，暗含遏制中国信号

(本文由路透中文网编译提供)

路透夏威夷希卡姆空军基地5月20日 （记者 Tim Kelly） - 来自日本、澳大利亚、菲律宾和20余国的军事指挥官们周二围拥在一张大型战略地图前，仔细查看为夏威夷欧胡岛两栖突袭战准备的卫星图片。

这只是一次演习，但借此或可一窥美国最近鼓励的、除中国外的亚洲国家之间进行的合作和协同。

一位美国高级官员向路透表示，这种联合军演尚属首次，在中国在南海问题上表现出日渐强硬立场之际，该演习预示着美国等国家逐渐朝着遏制中国的方向转变。

这位消息人士称，这种转变让支持与中国进行对话的国家“面临压力”。该消息人士因未获授权向媒体发言而不愿具名。

美国的一位发言人称，未邀请中国参加这次会议是由于这么做将违反一项禁止在这些场合与中国进行军事交流的法律。

中国去年参加了美国主导的环太平洋演习，但中国的参与仅限于人道主义救援和搜救行动等活动。

周二的演习只有一个军事目标：通过船只和直升机帮助一队海军登陆海滩，并摧毁假想的叛乱组织的训练营地。（完）