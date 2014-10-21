美国即将公布新医护指南 军方成立快速反应医疗小组

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透达拉斯10月20日 - 美国正针对负责照顾埃博拉病患的医护人员制定新指南；美军准备成立的快速反应医疗小组将展开训练，不过随着43人宣告感染风险解除，美国民众对埃博拉病毒散播的焦虑有所减轻。
政府的这项新指南将于周一2300 GMT公布，内容料将要求医护人员在照料埃博拉病毒感染者时，必须完全遮蔽皮肤、眼睛与头发。埃博拉已在塞拉利昂(狮子山共和国)、利比里亚(赖比瑞亚)与几内亚夺走逾4,500条人命。
目前在美国仅有三个确诊病例，一是10月8日病逝于达拉斯的利比里亚籍男子Thomas Eric Duncan，另外两人则是当时负责照顾他的护士。解除观察的民众中，有四位与Duncan共同居住于同一公寓，他们这段期间都接受了隔离观察。
以世界卫生组织(WHO)守则为基准制定的旧版指南表示，医疗人员应配戴口罩，但允许曝露部分皮肤。埃博拉病毒系经由直接接触感染者体液与组织的途径传染，并不会透过空气传染。
另外，美军官员表示，本周稍晚30名美军医疗人员将于德州圣安东尼奥展开训练，以快速因应任何发生在美国的埃博拉潜在病例。美军一位发言人Beth Smith少校表示，小组成员包括20名重症照护护士、五名传染病专科医师，以及五名对传染病指南具备“丰富知识”的训练师。
美国总统奥巴马新任命、负责统筹国内埃博拉因应事务的律师Ron
Klain，也将于周三开始工作。它的任务在于降低民众恐惧，加强联邦政府与各州之间的合作，以控制埃博拉散播。(完)
(编译 陈宗琦；审校 郑茵)
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