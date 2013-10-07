美国对冲基金重仓投资希腊银行业--报道

路透10月6日 - 金融时报周日报导，对冲基金知名经理人John Paulson掌管的Paulson & Co以及其他几家美国对冲基金在重仓投资希腊苦苦支撑的银行业，因预期其将转危为安。

报导称，这些基金的兴趣已促使希腊大银行游说政府考虑加快对银行业的重新私有化进程。

无法立即联系到Paulson & Co对此置评。

John Paulson对金融时报表示，他的基金持有大量Piraeus Bank (BOPr.AT)和Alpha Bank(ACBr.AT)的股份。

“(两家银行)现在资本都非常雄厚，在良好管理之下行将复苏，”报导引述他的话称。

金融时报援引未具名消息人士的话表示，重仓投资希腊银行业的其他基金包括Baupost、Eaglevale、Dromeus Capital、Falcon Edge、York Capital和Och-Ziff等。(完)

(编译 石冠兰 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。