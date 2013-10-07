美国对冲基金重仓投资希腊银行业--报道

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透10月6日 - 金融时报周日报导，对冲基金知名经理人John Paulson掌管的Paulson & Co以及其他几家美国对冲基金在重仓投资希腊苦苦支撑的银行业，因预期其将转危为安。
报导称，这些基金的兴趣已促使希腊大银行游说政府考虑加快对银行业的重新私有化进程。
无法立即联系到Paulson & Co对此置评。
John Paulson对金融时报表示，他的基金持有大量Piraeus Bank (BOPr.AT)和Alpha Bank(ACBr.AT)的股份。
“(两家银行)现在资本都非常雄厚，在良好管理之下行将复苏，”报导引述他的话称。
金融时报援引未具名消息人士的话表示，重仓投资希腊银行业的其他基金包括Baupost、Eaglevale、Dromeus Capital、Falcon Edge、York Capital和Och-Ziff等。(完)
(编译 石冠兰 审校 徐文焰)
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路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。