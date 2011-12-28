《信报》：美国地狱十年超低息又丑又险

（12月28日）

美国地狱十年超低息又丑又险 /习广思

"债王"格罗斯提出,超级平钱会是问题根源,而非解决方案.QE引发全球平钱泛滥,事後证明是QE对刺激经济效用不大,但开了个头,联储局无法收拾残局.债王认为,央行实行超低息政策,金融体系并没有"再杠杆"反而是"去杠杆",实体经济因而收缩而非增长.尽管零息政策及一连串QE措施暂时维持经济状况,然而,超低息政策带来丑陋的结果,几乎所有发达经济体系均面对政治极限.格罗斯认为,央行跟着传统依赖一个模式,就是期望以低息或低收益刺激需求,市场为寻求高回报,资金亦将投入风险资产,这种传统理论的模式及效用需要被质疑,而且央行亦要考虑到这种模式对经济健康的损害.

事实上,央行的假设是银行及市场会把超廉价资金投放市场,追逐更高回报,在2009年一度出现过,亦酿成"绿芽复苏"的期望.然而,事後回望,QE效用短暂,因为千计万计,却没想到超低息非但丑陋,而且相当危险.欧美银行中过炸弹,前车可监下,她们的选择是先保护自己.但是,市场上未知惊者,大有人在,传统模式在他们身上奏效.危机与丑陋都在香港出现,危险的是,低息环境令投资者不安本分,心痒手痕,想赚息却可能蚀价.丑陋的是,低息环境造成大量投机、资产泡沫.债王所说的传统模式,奏效与否,其实一样丑陋.

今年金价高位每盎斯1,921美元,目前在1,600美元水平争持,市场主流是叫趁调整吸纳.金价在5月因商品拆仓出现调整,但幅度轻微,第三季因欧债危机急升,9月因美元强势反弹再出现调整,近日这一轮调整,更大因素是ETF减持.投机资金冲击黄金避险角色根据路透社统计资料,今年八种黄金产品录得近434万盎斯的流入,相对2010年的990万盎斯流入,明显下降.截至假期前,纽交所披露,与黄金相关ETF持有黄金数量降至2,329.921吨,低於12月14日的2,360.81吨.根据路透资料,全球最大黄金ETFSPDR黄金今年则录得净流出,目前持有黄金总量约41.3万盎斯.有趣的是,主要需求减少来自美国投资者,相反欧洲对黄金的需求持续上升.

欧洲投资者对黄金需求上涨,反映的是黄金避险角色仍在,但为何ETF减持套现有如此大影响?黄金ETF反映的是投资需求,黄金特质使其成为避险资产,但大量资金流入ETF,短时间内推高金价,吸引更多投机性资金,对一些需要安全资产的投资者而言,黄金的安全性被质疑,亦导致金价在1,500美元楼上非常波动.金价在200天线水平暂见支持.路透社向20名对冲基金经理作出调查,预计金价在未来3个月内将跌破1,500美元水平.然而,即使金价要下试200周线,即1,400美元水平,才是这个上升趋势的真正挑战.

注:以上的评论仅为摘要, 并且不代表路透立场.

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