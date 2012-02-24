25岁以上获学士学位美国人口首超30%

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透华盛顿2月23日电---美国统计局（Census Bureau）周四称，在25岁以上的美国人中，拥有学士及以上学位的人口比例首次超过30%。该机构数据显示，在经济萧条企业大幅裁员时期，学历高的人抵抗力更强。
美国统计局在声明中称，2011年3月，在25岁以上的美国人中，有6,100万人拥有学士、硕士、专业或博士学位，占该年龄段人口的30.4%，2001年这一比例为26.4%。
声明称，在1998年，仅有不到四分之一25岁以上美国人受教育程度达到这一水平。本次最新数据包括参加了硕士课程但最後未取得学位的人。
该机构称，在2008年1月至2010年12月的各月里，拥有学士学位的人的失业率都低於受教育水平较低的人。
拥有学士及以上学位的西班牙裔人数明显增加，从十年前的210万人上升到2011年380万人，所占比例也相应从11.1%升高到14.1%。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
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