美国收入最高CEO往往“晚节不保”

路透纽约8月28日(记者 Nadia Damouni) - 根据周三发布的一项研究，在过去20年，美国大约有40%的高薪执行长（CEO）其最终结果要么是被炒鱿鱼、或者是支付与欺诈相关的罚款，要么是接受政府救助。

立场左倾的政策研究所(Institute for Policy Studies)出具的这份报告称，2012年，美国大型企业的执行长收入大约是普通美国职员收入的354倍。这一差距自1993年以来飙升，当时大型企业执行长的收入是普通职员的195倍左右。

但这份报告称，向执行长支付最高薪酬的公司并不意味着能够得到其执行长对等的表现。

例如，安然公司在2001年因会计丑闻垮塌前，该公司的首席执行官肯尼斯·雷(Kenneth Lay)连续四年位列25名收入最高执行长之列。2006年5月，休斯顿联邦法院陪审团判定肯尼斯·雷诈骗和共谋罪。两个月后，肯尼斯·雷去世，对他的定罪也就随之撤销。

政策研究所对过去20年每一年收入最高的执行长进行了研究。共有241名高管名列清单，因为有许多人多年出现在榜单中。

所有最大的金融服务公司在2008年金融危机期间接收了救助，无论他们愿意与否。但名单中的多位执行长，包括雷曼兄弟的迪克·福尔德(Dick Fuld)均在公司没落或接受政府援助时是公司的一把手。报告称，从2001-2007年，福尔德共获得4.663亿美元的报酬。路透无法立即联系到福尔德就此置评。

2010年的《多德-弗兰克法案》(Dodd-Frank Act)采取措施鼓励更加理性的薪酬水平。比如，该法案要求所有的金融企业公布执行长薪酬与普通员工年薪中值的比率。但该报告的联合作者SarahAnderson称，很多规定还有待监管机构批准。

SarahAnderson对路透表示：“《多德-弗兰克法案》法案于三年前签署，现在应该严格执行这些非常温和的立法改革了。”

报告称：“我们认为，公开执行长与员工的薪酬比率是迈向企业薪酬正常化的重要一步。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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