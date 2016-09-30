美国民主党人士施压希拉里 要求其上任后铁腕监管金融业

路透华盛顿9月29日 - 希望遏制华尔街的美国民主党人士正在向希拉里施压，若她赢得11月8日的总统大选，要求她在任命财政部、美国证券交易委员会(SEC)和其他机构的主管官员时，挑选将会整治大型银行的人选。

民主党内改革派团体在与希拉里的竞选团队会面时敦促，希拉里应与过去民主党政府一些财经高官的中间派、亲商路线作出明确切割。

对民主党及共和党总统候选人--希拉里及特朗普，美国大型银行均表示担忧。

民主党改革派人士青睐的财长人选之一是现任财政部副部长拉斯金，拉斯金支持严格执行沃克尔规则(Volcker Rule)。沃克尔规则禁止银行从事一些投机性投资。

改革派民主党人士认为，在2007-2009年全球金融危机的最严重时期，奥巴马在惩罚银行家和收紧监管方面做得不够，他们希望确保希拉里恪守竞选承诺，保卫2010年的多德-弗兰克(Dodd-Frank)改革措施，并在此基础上进一步遏制华尔街的不当行为。

改革派人士列为首要之务的包括确保美国司法部刑事起诉银行家，而不只是金融机构。

一些改革派民主党人士担心两位可能的财长候选人，一位是Facebook营运长桑德伯格(Sheryl Sandberg)，另一位是美国联邦储备委员会(美联储)理事布雷纳德(Lael Brainard)，因为这两人与希拉里和奥巴马政府有关联。

前美国总统克林顿任内，桑德伯格曾担任财长萨默斯的幕僚长，雷纳德曾是奥巴马政府首任财长盖特纳的主要副手。(完)