希拉里4月宣布竞选总统以来筹资超过4500万美元

美国民主党总统竞选者希拉里·克林顿的助手周三称，希拉里4月宣布竞选总统以来，已经筹集到超过4,500万美元。希拉里的助手称，91%的捐款均是数额不超过100美元，并宣称这代表希拉里获得草根阶层的广泛支持。路透