特朗普宣扬“雇佣美国人”之际 美国政府允许增发季节性工作签证

路透华盛顿7月17日 - 就在美国总统特朗普宣布本周为“美国制造周”并承诺支持美国工人之际，美国政府周一为新增数千名外籍劳工利用季节性临时签证进入美国扫清道路。

主张收紧移民限制者批评增发签证之举，称美国工人应该获得工作机会。

特朗普竞选总统时曾承诺将重振美国就业，但这位前纽约房地产大亨旗下的酒店和度假村则仰赖季节性工人。周一，特朗普在白宫展示了“美国制造”的产品，并充满激情地为“美国优先”政策辩护。

“我们将为美国企业、或许最重要的是为美国工人提供支持，”特朗普称。“显然是时候采取新政策了，关键是两个简单的原则：我们将购买美国商品；而且我们将雇佣美国工人。”

联邦政府官员称，目前美国并没有足够多符合条件并且主观愿意的工人，去从事某些种类的临时非农业工作。

美国国土安全部发布声明称，因此，政府将针对临时季节性工人额外发放15,000个签证，以免美国企业因缺乏这种劳动力而遭遇不可弥补的损害。

“为表明政府对于支持美国商业的承诺，国土安全部在国会设置的年度上限基础上又一次性新增了这些签证，”国土安全部部长凯利(John Kelly)在声明中称。

度假村、园艺公司以及海鲜捕捞及加工商等很多季节性业务，此前都寻求对于临时雇佣更多移民的批准。

国会原先为截至9月30日当财年设置发放66,000个临时非农业工人签证(H-2B)的上限。今年5月，国会授权凯利可批准至多70,000个额外临时签证，并允许他在授权范围内发放他认为合适数量的这种临时签证。(完)