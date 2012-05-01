调查显示美小型企业4月聘雇活动明显放缓

路透华盛顿4月27日电---一项独立调查显示,美国小型企业4月聘雇活动明显放缓,员工工时减少,再添就业市场景气减弱的迹象.

根据人事作业管理机构Intuit的资料,小型企业4月新增40,000个新工作,低於3月的增加75,000个.小型企业员工4月平均工时下滑0.14%.

小型企业聘雇放缓,是就业成长动能减弱的最新征兆.美国3月非农就业增加12万个岗位,为五个月来最小增幅,失业率降至8.2%,主要是因为一些失业民众放弃求职.

4月非农就业报告将在周五公布,路透调查显示,料增加17万个岗位.

但由於初请失业金人数并未脱离最近几周高位,上述预估值可能变成过度乐观.

Intuit的调查对象是员工数低於20人、且采用Intuit人事系统的72,000家左右小型企业.调查期间为3月24日至4月23日.

调查显示,小型企业员工薪资小升0.1%,或3美元,至2,680美元.但这相当於年薪33,200美元,也就是说,许多小型企业员工为兼职性质.(完)

--编译 蔡美珍;审校 程琳

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