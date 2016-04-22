美国将提出奥巴马5月底访问广岛的建议--日本经济新闻

路透东京4月22日（记者 Kaori Kaneko） - 日本经济新闻周五称，美国将提出总统奥巴马访问广岛的建议，若成行，这将是在任美国总统首次到访广岛。71年前广岛遭美国原子弹袭击。

报导援引未具名美国政府高官指出，美国计划向日本提出奥巴马5月27日访问广岛的建议，在日本首相安倍晋三主持的七国集团峰会结束时进行访问。

日本内阁官房长官菅义伟否认正在安排此行，拒绝发表进一步评论。按外交礼仪，此类访问应由美方宣布。

“美国与日本正在安排奥巴马总统访问广岛的说法不实，”菅义伟在例行新闻发布会上说道。

“美国总统的日程应由美国决定。（日本）政府不发表评论。”（完）