美国提早加息料促业主出售香港房产 楼价调整将加快--巴克莱

路透香港3月21日 -投行巴克莱周五发表报告称，美国加息周期提前料将令到有意出售房产的潜在卖家采取行动，因此预期香港的住宅楼价调整将会加速。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，可能今年秋季结束购债，然后再过大约六个月之后就可能开始升息，较市场预期的时间为早。

巴克莱表示，消息拖累恒生地产股指数.HSNP周四下跌2%，幅度非常温和。以过去12个月本地楼价和地产股价的表现差异相比，反映投资者已预期加息可能会提早发生。

报告指出，香港地产股较52周低位只高出8%，但反映二手住宅楼价的中原城市领先指数（CCL）较历史高位只低5%。因此，报告预期美联储给出提前加息的指引，将会加快业主沽售的迫切性以及降低叫价，并预期楼价调整速度未来将会加快。

虽说加息是促使楼价调整的其中因素，巴克莱相信，供楼负担能力是区分2008和2011年楼市调整情况的核心问题。假如负担能力健康且收入增长较快，供楼人士是可以应付类似2006年时较高的按揭利率水平。但目前楼价对收入比例达到13.3倍（即每个家庭＂不吃不喝＂13.3年才能买到一套房），高于历史平均的8.7倍水平，实难期望靠用家入市支持市场。

该行维持其对香港住宅楼价由2013年10月底至2015年底期间下跌至少三成的预测。地产股方面，经过过去数个月调整后，现时地产股价估值更便宜，但该行认为要从企业本身是否拥有稳健的资产负债表去物色价值投资。在该行追踪的地产股中，信和置业(0083.HK)、恒隆地产(0101.HK)和长实(0001.HK)的资产负债表最健康，再考量估值因素后，相信恒隆地产和长实能提供较佳的风险回报。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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