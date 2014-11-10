版本:
中国
时事要闻 | 2014年 11月 10日 星期一 17:49 BJT

奥巴马称香港民主示威是个“复杂的”问题

路透北京11月10日 - 美国总统奥巴马周一称，香港民主示威是一个“复杂的”问题，美国的主要看法是要确保避免出现暴力事件。

奥巴马在访问北京时还表示，美国不会停止谈论有关中国人权以及香港局势，因为这涉及到美国的利益。

“我们并不期望中国在每件事上都遵循美国的模式，但是我们将继续关注人权……我们的主要观点是要确保不发生暴力事件，”奥巴马说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐