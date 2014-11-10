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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 18:13 BJT

美国总统奥巴马称香港民主示威是个“复杂的”问题

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月10日 - 美国总统奥巴马周一称，香港民主示威是一个“复杂的”问题，美国的主要看法是要确保避免出现暴力事件。

奥巴马在访问北京时还表示，美国不会停止谈论有关中国人权以及香港局势，因为这涉及到美国的利益。

“我们并不期望中国在每件事上都遵循美国的模式，但是我们将继续关注人权……我们的主要观点是要确保不发生暴力事件，”奥巴马说道。(完)

编译：李富强 发稿：王凤昌
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