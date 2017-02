今年美国假期购物季销售远逊于预期

* MasterCard SpendingPulse估计销售增幅不足1%

* 零售类股周三挫跌

* 分析师预警,厂商可能大幅折价促销以削减库存

路透12月26日 - 对于零售商而言,2012年假期购物季可能是2008年金融危机以来最糟糕的一次,销售增幅远逊于预期,迫使许多零售商在圣诞节后大规模折价促销,期望借此削减过多库存.

虽然沃尔玛(WMT.N)和Gap Inc(GPS.N)等零售商据信表现不错,但分析师预计,包括书商邦诺(Barnes & Noble)(BKS.N)及百货连锁店J. C. Penney Co Inc (JCP.N)在内的众多商家则远远落后.

零售商股价周三大幅挫跌,拖累指标股指走低,因投资者意识到几周后企业开始公布业绩时或将令人失望.

"在零售商看来,这个圣诞节并不怎么快乐.如果营收状况未达预期,你就得看看利润率如何了,"Fort Pitt Capital Group高级股市研究分析师Kim Forrest说.

外界一直预期今年销售季成长会放缓,但就业改善和房屋价格上涨曾帮助缓和了这种担忧.不过随后10月末超级风暴桑迪(Sandy)席卷东海岸,温和天气妨碍冬装销售,而且"财政悬崖"担忧增强,这些因素都拖低了本就悲观的预估.

万事达卡旗下数据研究机构Spending Pulse公布,10月28日到12月24日期间的假日相关销售增加0.7%,而上年同期为增加2%.

Spending Pulse公布的初步估计与别的数据一致,都显示出假日季成长疲弱.假日季销售可以达到零售商年度营收的30%左右,在很多情况下获利可占到全年的一半.

"可能至少就过去一年来说,行业表现一直非常不平衡,这种态势无疑延续到了这个假日季,"美国国际购物中心协会(ICSC)首席经济学家Michael Niemira在接受路透Insider采访时表示.

这次可能成为2008年以来最糟糕的一个假日季.2008年处于上次经济衰退期间,当年假日季销售实际上出现了下滑.全美零售商联合会此前预期今年假日旺季销售将增长4.1%.去年同期实际增幅为5.6%.

市场对黯淡前景反应激烈.

标准普尔零售类指数.SPXRT收低1.7%,且标准普尔500指数.SPX跌幅居前的20支成分股中,有14支为零售或消费类股.

**高库存或压低价格**

可以肯定的是,假期销售的实际百分比变动可能大有不同,这要看计算该数据的是哪个主体.比如,SpendingPulse和全美零售商联合会就各自着眼于不同的统计类别,这会导致其预估产生一些区别.

先不考虑数据有多么的糟糕,对零售商来说,忧虑之一就是销售疲软意味着库存过剩可能迫使部分零售商下调价格.

圣诞节后的一天,零售商纷纷加大折扣力度来吸引购物者.邦诺(Barnes & Noble)商店打出五折的折扣,Ann ANN.N旗下Loft亦半价处理,同时Macy's (M.N)旗下Bloomingdale's部分商品最高折扣75%.

在纽约的一家Target (TGT.N)商店里,多数购物者似乎把钱更多的花在了生活用品、玩具和小礼物上,而非配饰或衣服.

尽管折扣高达50%,但购买Jason Wu玻璃饰品等设计师商品的顾客寥寥无几.

即便在年景很好的时候,零售业者都会提供折扣以吸引顾客,但有些人认为当前年景不佳迫使零售业者不得不大幅减价.

"零售商不再一味追逐销售,他们寻求库存管理.这意味着折扣可能拉高到了75%,甚或80%,而他们原本打算提供的折扣是50-60%,"The NPD Group首席行业分析师Marshal Cohen表示.

Planalytics客户服务资深副总裁Evan Gold指出,本周寒冷下雪的天气可能会促使民众购买夹克甚或扫雪机等各项物品.

他表示,在12月份时,"民众都会出外花钱,而天气可能会影响你所购买商品的种类,而非你是否会外出购物."

**桑迪和财政悬崖**

有各种原因造成这次购物季疲弱,先是飓风桑迪使美国东北部在10月底和11月初的销售低迷.

11月下半月销售回升,凌晨抢购及促销协助推动感恩节后的"黑色星期五"周末期间的人潮.

MasterCard SpendingPulse研究暨分析副总裁Michael McNamara表示,但12月初又陷入蛰伏期,美国部分地区的冬季暴风雪可能限制了销售.

除此之外,如果华盛顿无法协商出解决方法来避免财政悬崖,很多人也担心新年将会有加税的问题.

近期Ipsos为路透所做的调查发现,只有17%的购物者因财政崖悬崖疑虑而减少支出,然分析师表示仍造成了伤害.

唯一的亮点是线上销售,持续以较快的速度成长.

根据IBM Digital Analytics Benchmark,在圣诞节,线上销售跳增了22.4%,增幅大过于2011年的16.4%.该机构追踪500家美国零售商每天超过100万笔的电子交易.

对于那些处境艰难的零售商而言,分析师表示并非全然无望.许多业者的会计季度是在1月底,因此它们还有时间可以受惠于圣诞节后的复苏.因为圣诞节是落在周二,一些人表示,零售销售甚至在本周可能因那些还在放假的民众而有所拉抬.(完)

(编译 戴素萍; 审校 李爽)

