美国假日购物季消费者信心脆弱 商家苦思良策

汇市一周综述：美国3月加息预期升温 英镑迈入缓慢下跌期
路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。
* 沃尔玛的"黑色星期五"销售从当地时间晚上八点开始,Target在九点开门
* NRF预计假期销售额上升4.1%,增幅小於2011年
* 百思买和J.C. Penney受到密切关注
路透11月22日电---火鸡赛跑倒是不太被人记起了.感恩节现在成了美国一年一度的假日购物耐力比赛,越来越多的商家在周四国定假日开门,希望从消费者支出中夺得更大份额,而这一季的消费者支出预计将增长迟缓.
Target(TGT.N)已经向沃尔玛(WMT.N)和Gap(GPS.N)看齐,在假日这一天至少有部分时间营业,一些零售商会全天开门,这种趋势在2011年已开始成为潮流.
按照传统,零售商要到周五早上才会以大促销吸引消费者.後来促销提前到了感恩节刚过的那个午夜.
沃尔玛的美国折扣店已经准备在节日这天全天营业,现在又将在晚上八点推出一些"黑色星期五"促销活动,并于晚间10点提供一些特价电子产品.Target将开门时间从午夜提前至周四晚上九点,Toys R Us将在晚八点开门.
J.C. Penney Co Inc (JCP.N)等其他零售商则坚持等到周五早上开门,因此消费者要想享受所有的促销需要很多精力.
"零售商把四五个小时就能做完的事情变成一场马拉松赛事,"Trutina Financial首席投资官Patty Edwards称."我认为零售商是把这个购物大比拼的强度给分散了."
美国零售商下大赌注,他们在假日季可赚得年营收的三分之一以上.投资者希望假日季销售能帮助零售股给全年一个强劲收尾.标准普尔零售指数.SPXRT今年上涨近27%,标准普尔500指数.SPX则上涨10.6%.
全美零售商联合会预计11-12月假日购物季零售销售增长4.1%,低於2011年时的增长5.6%.
虽迎来购物季,但消费者仍然对高失业和2013年1月可能进行的增税减支感到忧心.
据路透/Ipsos调查,三分之二的消费者称计划消费金额与去年相同,或不确定消费计划,21%计划消费额低於去年,11%计划消费更多.
周三公布的汤森路透/密歇根大学11月消费者信心指数终值较初值下滑.
今年对零售商来说有利的一点是,在日历上感恩节和圣诞节之间的天数比去年多两天,而且圣诞节是在周二而非周日,在圣诞节前多给购物者一个完整的周末进行采购.
Lazard Capital Markets分析师Jennifer Davis估计,多出的两天时间会令12月可比销售增加3-4%.
但"今年圣诞节前多出的一个周末可能会放大黑色星期五後的平静,导致年底销售大增,"她在客户报告中指出.
天气寒冷可能推动服装销量超过去年.当时天气异常暖和,许多商铺冬装囤积,最後不得不大幅折价抛售.
但分析师和经济学家也表示,10月末席卷东海岸的超级飓风桑迪(Sandy)或减少消费者在购物季期间的支出.(完)
--编译 郑茵/王丽鑫/梁睿雪;审校 孙茉莉
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