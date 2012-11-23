美国假日购物季消费者信心脆弱 商家苦思良策

* 沃尔玛的"黑色星期五"销售从当地时间晚上八点开始,Target在九点开门

* NRF预计假期销售额上升4.1%,增幅小於2011年

* 百思买和J.C. Penney受到密切关注

路透11月22日电---火鸡赛跑倒是不太被人记起了.感恩节现在成了美国一年一度的假日购物耐力比赛,越来越多的商家在周四国定假日开门,希望从消费者支出中夺得更大份额,而这一季的消费者支出预计将增长迟缓.

Target(TGT.N)已经向沃尔玛(WMT.N)和Gap(GPS.N)看齐,在假日这一天至少有部分时间营业,一些零售商会全天开门,这种趋势在2011年已开始成为潮流.

按照传统,零售商要到周五早上才会以大促销吸引消费者.後来促销提前到了感恩节刚过的那个午夜.

沃尔玛的美国折扣店已经准备在节日这天全天营业,现在又将在晚上八点推出一些"黑色星期五"促销活动,并于晚间10点提供一些特价电子产品.Target将开门时间从午夜提前至周四晚上九点,Toys R Us将在晚八点开门.

J.C. Penney Co Inc (JCP.N)等其他零售商则坚持等到周五早上开门,因此消费者要想享受所有的促销需要很多精力.

"零售商把四五个小时就能做完的事情变成一场马拉松赛事,"Trutina Financial首席投资官Patty Edwards称."我认为零售商是把这个购物大比拼的强度给分散了."

美国零售商下大赌注,他们在假日季可赚得年营收的三分之一以上.投资者希望假日季销售能帮助零售股给全年一个强劲收尾.标准普尔零售指数.SPXRT今年上涨近27%,标准普尔500指数.SPX则上涨10.6%.

全美零售商联合会预计11-12月假日购物季零售销售增长4.1%,低於2011年时的增长5.6%.

虽迎来购物季,但消费者仍然对高失业和2013年1月可能进行的增税减支感到忧心.

据路透/Ipsos调查,三分之二的消费者称计划消费金额与去年相同,或不确定消费计划,21%计划消费额低於去年,11%计划消费更多.

周三公布的汤森路透/密歇根大学11月消费者信心指数终值较初值下滑.

今年对零售商来说有利的一点是,在日历上感恩节和圣诞节之间的天数比去年多两天,而且圣诞节是在周二而非周日,在圣诞节前多给购物者一个完整的周末进行采购.

Lazard Capital Markets分析师Jennifer Davis估计,多出的两天时间会令12月可比销售增加3-4%.

但"今年圣诞节前多出的一个周末可能会放大黑色星期五後的平静,导致年底销售大增,"她在客户报告中指出.

天气寒冷可能推动服装销量超过去年.当时天气异常暖和,许多商铺冬装囤积,最後不得不大幅折价抛售.

但分析师和经济学家也表示,10月末席卷东海岸的超级飓风桑迪(Sandy)或减少消费者在购物季期间的支出.(完)

--编译 郑茵/王丽鑫/梁睿雪;审校 孙茉莉

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