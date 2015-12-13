综述：假日季开始 美国消费者显露花钱冲动

路透华盛顿12月11日 - 假日购物季伊始，美国消费者显露一些实力。这显示美国经济具备充足的动能，可以支持美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周进行近10年来的首次升息。

周五公布的数据还显示，12月初消费者信心微升，也提振消费支出前景。消费占美国经济活动的三分之二以上。

“继最近几个月表现疲弱之后，该数据打消了对于家庭支出可能下滑的担忧。并不是说不会再有太多疑虑，但这支持美联储下周升息，”多伦多凯投宏观的美国分析师Steve Murphy表示。

美国商务部公布，11月扣除汽车、汽油、建筑材料与食品服务的零售销售增长0.6%，10月为增长0.2%。这些所谓的核心零售销售与国内生产总值(GDP)中的消费支出项目关联最为紧密。

但整体零售销售仅增长0.2%，因汽车销售下降且汽油价格较低打压加油站的营收。10月零售销售上升0.1%。

尽管就业市场紧俏提振家庭收入，但9月和10月消费支出放缓。

较好的收入前景正在增强消费者信心。另一份报告显示，密西根大学12月美国消费者信心指数初值升至91.8，11月为91.3。

消费者对于购买大件家用商品的意愿为2005年以来最为强烈，不过他们对于购买汽车的兴趣较11月下降。

“消费者信心保持在较高水准...这说明当前消费者心态不错，并预示未来几个季度消费支出会增强，”密西根州Plante Moran Financial Advisors的投资总监Jim Baird表示。

上月非必需性支出增长，显示假日购物季开了个好头。它支持美联储周三将会升息的预期，尽管通胀疲弱。美联储自2006年6月以来一直未曾升过息。

上述数据对美国金融市场几无影响，因投资者谨慎关注触及七年低点的原油价格。美国股市周五大幅收跌，美国公债价格上涨，美元指数下跌。

**分析师上调第四季GDP预期**

商务部在另一份报告中表示，10月扣除汽车的零售库存增长0.4%，显示库存对第四季经济成长的拖累可能小于先前的预期。但是，这暗示库存可能在2016年初压制产出。

上月核心零售销售强劲增长，以及10月扣除汽车的零售库存上升，促使分析师上调第四季GDP增幅预估最多达0.3个百分点，预计环比年率高达成长2.1%。

第三季经济环比成长年率为2.1%。但周四的报告显示，服务与软件方面的支出少于预期，预示第三季GDP增幅可能下修。政府将于本月稍晚公布第三季GDP修正值。

劳工部表示，11月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.3%，而10月为下降0.4%。但11月PPI较上年同期下降1.1%，10月为下降1.6%。

11月PPI连续第10个月较上年同期下滑。美元走强以及原油价格继续下跌，减轻了价格压力，导致通胀率持续低于美联储的2%目标。

“我们仍然认为，美元升值将压制核心商品的价格直至明年年中，”纽约巴克莱的分析师Rob Martin表示。

图表：

美国生产者物价：

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美国零售销售：

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美国企业库存：link.reuters.com/gyd62w

美国消费者信心：link.reuters.com/hem86v

消费者预期与领先指标：link.reuters.com/caq32w

美国消费者信心与汽油价格：link.reuters.com/suh43w

美国消费者信心：通胀预期 link.reuters.com/wyd53w

美国各主要消费者信心指标比较：reut.rs/1IV1MXu

(完)