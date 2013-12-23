美假日购物季即将画上句号 购物者理性消费令商家倍感压力

图为美国加州威斯菲尔德旧金山购物中心，人们在黑色星期五购物，摄于2013年11月29日。 REUTERS/Stephen Lam

路透纽约/洛杉矶12月21日 - 在购房和装修之后，Karin Gilles和她的丈夫Dave Muilenburg今年不打算在节日礼物方面太过铺张--无论店家怎样为提高购物季的销售而大打折扣。

Gilles称，他们考虑购买“几件更有意义的礼物”。她今年41岁，在加州硅谷一家科技企业的公共关系部门工作。

这一做法其实很普遍。许多美国人要么削减支出，要么在购物时更加讲求实际--有些是因为经济复苏还未来得及让他们雨露均沾，有些则是因为刚购置了新车、房产或家电，可支配款项减少。

Capital Business Credit的全球零售制造商和进口商季度调查显示，预计假日销售情况将与去年持平，或只是略为增强。

Ipsos/路透周五的一份调查显示，消费者计划今年在珠宝、玩具和电子产品方面的消费比去年减少约三分之一。表示将会在珠宝、玩具和电子产品方面增加支出的受访者分别只有8%、13%和17%。

不过，根据美国家用电器制造商协会的数据，截止11月23日的一个月内，大型家电的销售额增长18.1%。

“圣诞老人还是会来，但他背包里的好东西却不会有太大不同，”美国合众银行Private ClientReserve投资主管Patty Edwards说。“购物者更关注必需品，他们购物时想得更多的是自己需要什么而非想要什么。”

**消费减少**

Booz & Company驻旧金山零售业务首席零售策略分析师和资深顾问Thom Blischok表示，很多美国消费者这个季节都有所克制，因为他们手头可任意支配的资金减少了。

“65%的美国人属于生存主义者。他们是月光族，”他称，“那些人根本没钱用来欢庆圣诞节。”

据AlixPartners计算的美国统计数据，美国家庭中年收入7万美元及以上的人占33%，但他们占支出的45%。经济改善让这个群体受益最大，因为房价和股价上涨提振了他们的资产净值。

不过，即使收入较高群体也在抑制消费。

2013年的调查显示，所谓大衰退的“宿醉效应”仍在起作用，61%的受访者都认同：“我再也不会像衰退前那样大手大脚了。”

**最后冲刺**

根据市场研究机构Market Track向路透社提供的数据，大型零售商为了争取消费者，在12月前段加大了搞促销活动的频率。

包括J.C. Penney(JCP.N)、沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)和百思买(BestBuy)(BBY.N)的八大零售连锁店，在12月3-18日之间发放的宣传单数量较去年可比期增加近16%。

据MarketTrack数据，上述零售商进一步加强了在线销售，促销电子邮件数量增加54.5%。这些零售商还包括Sears(SHLD.O)、Macy's(M.N)、Kohl's(KSS.N)和Target(TGT.N)。

据分析师和高管称，由于商家抢夺消费者，也使得今年成为折扣力度最大的消费季。

eBay Enterprise(EBAY.O)执行长Saridakis称，“这是一场全面的促销之战。”(完)

(编译 郑茵/朱晓军；审校 于春红/石冠兰)

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