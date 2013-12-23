美假日购物季即将画上句号 购物者理性消费令商家倍感压力

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
路透纽约/洛杉矶12月21日 - 在购房和装修之后，Karin Gilles和她的丈夫Dave Muilenburg今年不打算在节日礼物方面太过铺张--无论店家怎样为提高购物季的销售而大打折扣。
Gilles称，他们考虑购买“几件更有意义的礼物”。她今年41岁，在加州硅谷一家科技企业的公共关系部门工作。
这一做法其实很普遍。许多美国人要么削减支出，要么在购物时更加讲求实际--有些是因为经济复苏还未来得及让他们雨露均沾，有些则是因为刚购置了新车、房产或家电，可支配款项减少。
Capital Business Credit的全球零售制造商和进口商季度调查显示，预计假日销售情况将与去年持平，或只是略为增强。
Ipsos/路透周五的一份调查显示，消费者计划今年在珠宝、玩具和电子产品方面的消费比去年减少约三分之一。表示将会在珠宝、玩具和电子产品方面增加支出的受访者分别只有8%、13%和17%。
不过，根据美国家用电器制造商协会的数据，截止11月23日的一个月内，大型家电的销售额增长18.1%。
“圣诞老人还是会来，但他背包里的好东西却不会有太大不同，”美国合众银行Private ClientReserve投资主管Patty Edwards说。“购物者更关注必需品，他们购物时想得更多的是自己需要什么而非想要什么。”
**消费减少**
Booz & Company驻旧金山零售业务首席零售策略分析师和资深顾问Thom Blischok表示，很多美国消费者这个季节都有所克制，因为他们手头可任意支配的资金减少了。
“65%的美国人属于生存主义者。他们是月光族，”他称，“那些人根本没钱用来欢庆圣诞节。”
据AlixPartners计算的美国统计数据，美国家庭中年收入7万美元及以上的人占33%，但他们占支出的45%。经济改善让这个群体受益最大，因为房价和股价上涨提振了他们的资产净值。
不过，即使收入较高群体也在抑制消费。
2013年的调查显示，所谓大衰退的“宿醉效应”仍在起作用，61%的受访者都认同：“我再也不会像衰退前那样大手大脚了。”
**最后冲刺**
根据市场研究机构Market Track向路透社提供的数据，大型零售商为了争取消费者，在12月前段加大了搞促销活动的频率。
包括J.C. Penney(JCP.N)、沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)和百思买(BestBuy)(BBY.N)的八大零售连锁店，在12月3-18日之间发放的宣传单数量较去年可比期增加近16%。
据MarketTrack数据，上述零售商进一步加强了在线销售，促销电子邮件数量增加54.5%。这些零售商还包括Sears(SHLD.O)、Macy's(M.N)、Kohl's(KSS.N)和Target(TGT.N)。
据分析师和高管称，由于商家抢夺消费者，也使得今年成为折扣力度最大的消费季。
eBay Enterprise(EBAY.O)执行长Saridakis称，“这是一场全面的促销之战。”(完)
(编译 郑茵/朱晓军；审校 于春红/石冠兰)
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