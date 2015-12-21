美国仍有17%的消费者尚未开始假期购物--路透/益普索调查

路透12月18日 - 根据近期一项路透/益普索(Ipsos)调查，尽管零售商提前推出促销活动意在吸引购物者，但在距离圣诞节还剩约一周之际，有17%的美国人尚未展开假期购物，仅较去年下滑一个百分点。

根据12月14-18日所做的这项调查，已完成购物的人不到三分之一。

销售速度对零售商而言至关重要，因为11-12月销售占相当大的比重。今年零售商较以往更早推出折扣活动，希望刺激销售，但路透发现，这个阶段的销售情况，几乎与去年一模一样。

调查发现，由于经济的不确定性，55%美国购物者对支出较为谨慎，比11月的调查结果增加了17个百分点，但与去年同期的调查结果相似。

今年约有45%民众尚未完成购物，因期待商家在假期即将开始前提供更优惠的价格；43%民众认为线上购物能让他们在最后一刻完成所有的购物活动。近半数受访者表示，由于快递便捷，晚一点购物也没有关系。

调查也显示，购物者希望享受更多免运费优惠。约31%受访者只愿意在免运费的前提下购物，比去年上升了2个百分点。

本次调查访问了1,639名成年人，调查的置信区间为正负2.8个百分点。(完)