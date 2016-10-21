综述：首次购房者推升美国9月成屋销售 上周初期失业金人数上升

路透华盛顿10月20日 - 在连跌两个月后，美国9月成屋销售大增，因首次置业者进入市场。该数据显示美国经济具有增长动能。

尽管另一份数据显示美国上周初请失业金人数增幅大于预期，但整体趋势仍表明就业市场保持强劲。就业市场是支撑楼市的关键因素之一。

“今日出炉的报告证实，就业与房屋市场正在沿着正确方向前进。这一点十分重要，因为这两个市场将成为支撑2017年经济增长的关键，”穆迪资深分析师Ryan Sweet指出。

全美不动产协会(NAR)公布，美国9月成屋销售增长3.2%，年率达到547万户，远高于分析师预期的增至535万户。

上月交易中，首次购房者占到34%，为2012年7月以来最大比例，但仍远低于分析师和房产经纪认为稳健楼市所需要的40-45%。

9月强劲的房屋销售报告公布前，刚刚在周三出炉的数据显示，9月独栋房屋开工和整体建筑许可跳增。

除了乐观的楼市数据外，制造业和汽车销售报告也暗示，经济成长继上半年表现迟滞后，在第三季有所加快。第三季国内生产总值(GDP)增长环比年率预估高达2.6%。

不过，由于可供出售的房屋供应量依然很低，房屋需求上升有可能推高房价并限制未来的销售。

PHLX房屋类股指数.HGX收低1.06%，与美股大盘趋弱的总体走势一致。全美最大的房屋建筑商D.R. Horton(DHI.N)收低1.21%，Lennar(LEN.N)收跌1.36%。

欧洲央行总裁德拉吉称，没有在最新的会议上讨论结束购债计划事宜。随后，美元兑一篮子货币升至七个月高位。美国公债价格上涨。

**供应制约房屋销售**

上月成屋销售普遍增长，即便房屋库存依然紧张。市场上的二手房为204万户，比8月上升1.5%，但比去年同期下降6.8%。

由于供应紧张，房价持续上涨。这一情况在提振房屋建筑商的获利，并鼓励他们增建房屋。美国第三大房屋建筑商PulteGroup(PHM.N)周四报告季度获利增长19.2%。

二手房上月的房价中值比去年同期上涨5.6%至234,200美元。按照9月的销售速度，可能需4.5个月来清空市场上的待售房屋，这远远低于六个月的供应水平--该水平被视作供需之间的健康平衡点。

另外，美国劳工部称，截至10月15日的一周，经季节调整的初请失业金人数上升13,000人，至26万人。

这是初请失业金人数连续第85周低于30万人，持续时间为1970年以来最长，当时的就业市场规模要小得多。分析师预估上周初请失业金人数增至25万人。初请失业金人数少于30万人，通常表明就业市场状况强劲。

上周初请失业金人数增加，部分原因可能是受到马修(Matthew)飓风的影响。马修飓风肆虐美国东南部，造成严重洪灾。该暴风可能让一些人暂时失业。

“马修飓风有可能造成了最新一周请领失业人数的增加，但看来这并非是造成这次数据令人失望的唯一原因，”摩根大通分析师DanielSilver表示。

上周北卡罗来纳州未经调整的请领失业金人数增加了2,520人。而在未受到马修飓风波及的州--密西根州、肯塔基州及加州，未经调整的失业金人数大幅增加。

初请失业金人数四周移动均值增加2,250人，至251,750人。该数据消除了逐周的波动，能更准确地反映就业市场状况。

上周请领失业金人数据在10月非农就业报告的调查期内。在9月和10月调查期间，四周均值为减少6,500人，表明会再一个月就业强劲增长。

美国成屋销售：tmsnrt.rs/1SX25aY(完)