美国6月新屋销售触及五年高位 7月制造业活动亦加速

4月5日在拉斯维加斯附近拍到的新屋建筑工地。 REUTERS/Steve Marcus

* 6月新屋销售增长8.3%，触及五年高位

* 6月新屋存量增至2011年8月以来最高

* 新屋价格中值较上年同期增长7.4%

* 7月制造业活动加速，新订单反弹

路透华盛顿7月24日 - 周三公布的数据显示，美国6月新屋销售触及五年高位，且7月制造业活动加速，均提升对第三季经济成长加快的预期。

商务部公布，6月新屋销售较前月增长8.3%，经季节调整后的年率为49.7万户，为2008年5月以来最高。分析师原本预计仅升至48.2万户。面临抵押贷款利率上升，新屋销售没有显示出减缓迹象。

分析师表示，因预期抵押贷款利率逐渐升高，持观望态度的买家或许已纷纷出手，以抓住低利率的机会。

“由于购房能力依然较强，最近抵押贷款利率上升并未导致需求减缓，”底特律Quicken Loans首席分析师Bob Walters表示。“但我们认为潜在的新屋买主会愈发迫切，他们要抓住当前利率处于纪录低位的机会。”

尽管美国政府将3月至5月的新屋销售年率总计下修3.8万户，但报告的整体基调依然向好。与去年6月相比，独栋房屋销售增加了38.1%，为1992年1月以来最大升幅。

市场一直担心借款成本上升可能妨碍楼市复苏，周一的一份报告显示6月成屋销售意外出现下降。

在对美国联邦储备委员会(FED)将在今年后期缩减刺激措施的预期，带动抵押贷款利率节节攀升。据房贷美(Freddie Mac)，30年期的固定抵押贷款利率6月上升0.53个百分点，至4.07%，为2011年10月以来最高位。

不过，上周曾小降的抵押贷款利率仍然持于历史低位，分析师认为，楼市的基本面目前强劲到足以容忍借款成本上升，包括美联储主席贝南克也这么认为。

**楼市为制造业带来支撑**

楼市走强为制造业带来支撑，后者受到联邦政府大幅减支和全球需求放缓的双重重创。

7月新订单的反弹帮助将工厂活动推升至四个月高位。美国MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)7月初值升至四个月高位53.2，上月终值为51.9。

数据高于50代表扩张。工厂活动的加速是经济的向好信号。

美国经济第二季增速料低于1%，较前季1.8%的增幅大幅降低。

“7月PMI数据的改善意味着，经过相当疲软的第二季之后，制造业领域近来重拾一些动能，”摩根大通驻纽约分析师Daniel Silver称。

但美国金融市场几乎没有受到该数据的影响。

尽管上月新屋库存增至2011年8月以来的最高位，但供应仍然紧张，这给房价带来了上行压力。 6月新屋价格中值较上年同期上涨7.4%。

分析师称，销售势头强劲使供应保持在低位，应会激励建筑商开发新项目，以及提振国内生产总值(GDP)的增速。

“我们相信，尽管近几个月抵押贷款利率大幅上升，但住房需求将继续改善，”巴克莱高级分析师Michael Gapen表示。

“不过，我们预计，利率上升对房产市场的影响有滞后性。我们将从未来的报告中，进一步评估住房需求对抵押贷款利率上涨的反应。”

按照6月的销售速度，将需要3.9个月来完全消化市场上的房屋供应，较5月的4.2个月有所下降。通常能满足6个月的供应水平被视为较健康的供需平衡。

上月三个地区的销售增长，其中南部升至五年高位。而中西部则下降11.8%。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 徐文焰/张涛)

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