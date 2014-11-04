美国对本田汽车是否瞒报高田气囊事故展开调查

路透华盛顿11月3日 - 美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)周一表示，将调查本田汽车(7267.T)是否瞒报了涉及气囊问题的伤亡事故情况。目前美国联邦政府正就气囊问题展开大规模调查。

监管机构限本田在三周之内，就其在逾10年的时间内如何追踪和报告事故的具体问题作出答复。周一的命令包括34个要点，必须宣誓如实作答。

“本田和其他汽车制造商负有向我们报告这类信息的法律义务，瞒报相关信息是不可容忍的，”NHTSA副局长David Friedman在声明中称。

美国法律要求汽车厂商按季度向NHTSA提交所谓的早期预警报告(Early Warning Reporting)数据，报告它们获知的每一桩可能因本厂车辆缺陷导致的人员伤亡事故情况。

NHTSA在声明中称，正在重点调查气囊失灵问题。

本田周一晚间表示，已聘雇第三方审查可能存在的偏差，“并将很快向NHTSA提供审查结果。”

联邦监管部门曾于6月份要求汽车制造商帮助确认高田(7312.T)气囊问题，高田是本田最大的安全气囊供应商。(完)

(编译 王颖；审校 徐文焰)

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