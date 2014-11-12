美国NHTSA对本田雅阁和英菲尼迪EX35展开转向系统隐患调查

路透底特律11月11日 - 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)分别对本田(7267.T)雅阁三厢轿车以及英菲尼迪EX35紧凑型跨界车启动调查，因转向系统可能存在隐患。此次可能存在隐患的雅阁及EX35数量估计约37.4万辆及1.7万辆.

NHTSA在收到24宗投诉和四起低速撞车事故报告后，对本田产2013特定款式的雅阁电动助力转向失效问题进行了初步评估。调查中也使用了本田向安全机构提交的事故数据。

根据NHTSA的文件，驾驶过程中突然失去转向助力，可能导致转向盘力矩的提高。大约有略超一半数量的投诉都显示，转向助力系统失效时会出现警示信息。一些车主表示，通过熄火并重新发动车辆可以解除这一现象。

初步调查是监管机构处理流程的第一步。如果监管方认为制造商需要解决安全隐患，则必须启动召回程序。

本田汽车发言人周二表示，该公司正在配合调查，并将继续对可获取的信息进行内部检讨。

据NHTSA文件，该机构还对日产汽车(7201.T)生产的特定2008款式英菲尼迪EX35跨界车开始了初步评估。之前有两宗投诉称，转向轴分离可能导致失去转向控制。其中一宗投诉称经销商发现转向轴轴承故障。

日产汽车周二表示，正在配合NHTSA的调查。(完)

(编译 洪曦; 审校 张明钧)

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