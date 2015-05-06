美国高档酒店入住率高 房费看涨

今年想要入住美国顶级连锁酒店，可能要做好房费上涨5%的心理准备，因经济好转，酒店入住率料达到纪录高位。据数据统计公司Statista，预计今年美国高端酒店的入住率将达到历史最高水平65.1%，因美国的旅游支出估计增长5.2%。据酒店研究公司PKF Hospitality Research，预计今年美国酒店房费平均上涨5.3%，去年涨幅为4.5%。路透