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国际财经 | 2013年 10月 17日 星期四 10:38 BJT

美国众议院通过议案以恢复政府运转并提高负债上限

路透华盛顿10月16日 - 美国众议院周三晚间通过议案，躲过了政府违约的危险并恢复了联邦机构运转。

众议院投票的几小时前，参议院以压倒多数通过了该议案。美国总统奥巴马周三稍早表示，他将迅速签署该议案成为法律。(完)

(编译 徐文焰；审校 侯向明)

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