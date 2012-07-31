美议员要求给中海油收购Nexen附加前提条件

路透华盛顿7月30日电---美国民主党众议员Edward Markey周一称,美国政府应该阻止中国海洋石油有限公司(0883.HK)(CEO.N)收购加拿大油企NexenNXY.TO旗下的美国资产,除非合并後公司同意支付全部的海上石油产地使用费,或者是剥离这些资产.

Markey是第二个正式要求对中海油收购Nexen附加条件的美国议员,Nexen约有10%的资产是在美国墨西哥湾.来自华府的一些反对,为中海油此次收购增添了一丝变数.

这笔151亿美元的收购在华府激起一些反弹,但反对的声音比2005年要低,当时中海油曾试图收购美国油企优尼科(Unocal),後在一片政治反弹中取消.

根据法律,美国政府要审查外资对美国敏感资产的投资,例如与国家安全问题相关的能源;美国政府还有权阻止交易,或要求做出变更,例如剥离资产.

Markey称,Nexen持有至少两份根据1995年深水使用费法案(1995 Deep Water Royalty Relief Act)签订的租约.Markey是众议院自然资源委员会中级别最高的民主党议员,长期以来他一直在批评受益於该法案使用权漏洞的企业.

Markey致信领导此次并购交易审查小组的美国财长盖特纳,称Nexen还没有为截至2012年5月底从美国墨西哥湾开采出的3,200万桶石油和3,400万立方英尺天然气支付产地使用费.

中海油发言人拒绝就Markey提出的问题置评,只是表示该公司正编写监管文件,并将与监督该交易的政府合作.未能立即联系到Nexen高层置评.

Markey称,让一家中国国企接收受益於法律漏洞的开采租约,可能导致"大量财富(从美国纳税人)转移"到中国,美国外资审议委员会(CFIUS)应对此予以审查.

美国众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)也敦促调查小组全面审核该交易.

Nexen股价周一在纽约证交所下跌0.27美元,至25.54美元,较一周前两公司宣布该交易当天的收盘价下跌3%.中海油的收购报价为每股27.50美元现金.(完)

--编译 程琳;审校 吴云凌

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