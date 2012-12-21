美国众议院议长贝纳取消对共和党税收提案的投票

美国终裁认定进口自中国的碳合金钢板存在倾销和补贴
路透3月5日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周五称其做出终裁，认定自中国进口的碳合金钢板存在倾销和补贴行为，损及美国国内产业。
路透华盛顿12月20日 - 美国共和党众议员周四表示,众议院议长贝纳因票数不足决定取消对共和党"财政悬崖"税收提案的投票,给未来的磋商带来不确定性.
众议院周四晚间中止了对共和党"B计划"税收法案的辩论.贝纳在会后承认,其提案未能获得通过所需的足够票数,并表示众议院将休会至圣诞节后.(完)
(编译 王兴亚; 审校 石冠兰)
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路透3月3日 - 美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。