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国际财经 | 2012年 12月 21日 星期五 10:51 BJT

美国众议院议长贝纳取消对共和党税收提案的投票

路透华盛顿12月20日 - 美国共和党众议员周四表示,众议院议长贝纳因票数不足决定取消对共和党"财政悬崖"税收提案的投票,给未来的磋商带来不确定性.

众议院周四晚间中止了对共和党"B计划"税收法案的辩论.贝纳在会后承认,其提案未能获得通过所需的足够票数,并表示众议院将休会至圣诞节后.(完)

(编译 王兴亚; 审校 石冠兰)

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