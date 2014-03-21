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国际财经 | 2014年 3月 21日 星期五 09:17 BJT

美众院拟推乌克兰援助议案 但不包括IMF改革--消息人士

路透华盛顿3月20日 -国会助理周四表示，美国众议院对外事务委员会周五将推出一项援助乌克兰的议案，但将不包括奥巴马政府要求的国际货币基金组织(IMF)改革。

国会助理称，该议案包括了参议院外交事务委员会通过的一项议案中的许多条款，但一大不同之处在于不包括IMF改革。他要求不具名，因其未获授权公开讨论这项未决议案。

此举意谓着，如果参众两院均通过该案，将迳付一个协商委员会负责协调这两种版本，之后才通过立法，并送交总统奥巴马签署成法律。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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