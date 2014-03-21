美众院拟推乌克兰援助议案 但不包括IMF改革--消息人士

独家：巴菲特可能已经对富国银行董事会投了支持票
路透纽约4月19日 - 一名代表告诉路透，亿万富豪投资人巴菲特支持富国银行的管理层和董事会，可能已经根据富国银行管理层的授意，用自己及所管理的集团公司持有的股份投了支持票。
路透华盛顿3月20日 -国会助理周四表示，美国众议院对外事务委员会周五将推出一项援助乌克兰的议案，但将不包括奥巴马政府要求的国际货币基金组织(IMF)改革。
国会助理称，该议案包括了参议院外交事务委员会通过的一项议案中的许多条款，但一大不同之处在于不包括IMF改革。他要求不具名，因其未获授权公开讨论这项未决议案。
此举意谓着，如果参众两院均通过该案，将迳付一个协商委员会负责协调这两种版本，之后才通过立法，并送交总统奥巴马签署成法律。(完)
(编译 戴素萍 审校 张涛)
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路透纽约4月19日 - 一名代表告诉路透，亿万富豪投资人巴菲特支持富国银行的管理层和董事会，可能已经根据富国银行管理层的授意，用自己及所管理的集团公司持有的股份投了支持票。
路透香港4月20日 - 亚洲股市周四抹去稍早跌幅并小幅走高，因一些市场出现坚韧的迹象。与此同时，大宗商品价格持稳，特别是油价稳定，促使投资者逢低买入。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。