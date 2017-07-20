美国众议院委员会通过预算法案 朝税法改革迈出一大步

路透华盛顿7月19日 - 美国众议院预算委员会周三批准了2018财年预算决议，向税收改革立法迈出了新的一步，有望使税改议案在没有民主党支持的情况下在参议院获得通过。

众议院预算委员会以22-14的投票通过决议，然后提交众议院全体表决，投票没有出现党派倒戈。

但现在还不清楚在全体众议院表决时情况会怎样，到时候也有可能被卷入共和党保守派和温和派之间的内斗，类似于本周让医保法案在参议院触礁的那场政治拉锯战。

预算协议必须得到众参两院的批准，才能解锁一个被称为协调(reconciliation)的立法工具，从而让共和党有望在参议院以简单多数通过税改立法。共和党在参议院拥有52-48席的优势。

民主党对于共和党提出的预算表示反对，而共和党员计划中的税制改革法案料将提供针对企业及富裕人士大幅减税的举措。

众议院的预算决议案，将会并入2,030亿美元缩减强制项目支出的同一套立法当中，缩减的内容包括食物援助穷人等项目。

反对该计划的共和党保守派人士已经多到足以阻碍该法案的通过，这些保守派人士认为该法案缩减支出的力度不足。但是共和党温和派人士则是反对进一步削减支出。

部分众议院保守派也希望在支持有利于其通过的预算之前，能够先见到共和党的税改计划。特朗普政府及共和党的国会领导层预料要到9月才会公布税改计划。

预算决议案中也会在同一套立法中纳入部分解除多德-弗兰克华尔街改革法案的内容，将之作为减税及减支的一部分。(完)