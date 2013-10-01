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国际财经 | 2013年 10月 1日 星期二 09:39 BJT

美众议院不顾否决威胁 通过一项紧急拨款议案

路透华盛顿9月30日 - 美国由共和党控制的众议院周一晚间批准另一份紧急拨款议案，民主党领导的参议院肯定会予以否决，令政府距离周二关门又近了一步。

众议院以228对201的投票结果通过了这项议案，并将其提交给参议院。这项议案对奥巴马的医保计划做了修改，料会被否决。

如果两院不能在接下来的几个小时内达成协议，同意立法为政府提供资金支持，那么在周二新财年开始时，政府机构将开始中断不少计划。(完)

(编译 李爽 审校 徐文焰)

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