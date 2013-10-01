美众议院不顾否决威胁 通过一项紧急拨款议案

美联储今年料开始缩减资产负债规模--达拉斯联储总裁柯普朗

路透美国德州沃思堡4月12日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三和许多同僚一样，也表示美国联邦储备委员会(美联储)可能在今年稍晚开始缩减4.5万亿(兆)美元的资产负债表规模，即便联储的升息过程是“逐步且有耐心的”。