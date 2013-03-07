美国众议院通过政府融资案

* 总统与共和党人共进晚餐；受邀参加午餐会

* 这可能是华盛顿针对公众情绪作出的回应

* 最新民调显示，奥巴马支持率略跌至43%

路透华盛顿3月6日 - 美国众议院周三轻松通过立法，避免了又一次党派预算之争，也避免了政府停摆的厄运。总统奥巴马也与共和党人建立起了新的沟通渠道。

众议院以267：151票通过一项向政府计划融资的措施，时间持续到9月30日本财年结束。民主党人控制的参议院料将在下周通过类似的议案。

如果此类议案未能获批，联邦机构将在3月27日用尽资金。

这项法案将继续为政府提供资金，避免了在最后时刻出现戏剧性场面。奥巴马踏出不寻常的一步，邀请共和党参议员于周三晚间共进晚宴。

参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)表示，根据他的建议，奥巴马将参加共和党3月14日在国会山举行的午餐会。

无论这些会面能否取得成果，如果没有这些场合，奥巴马和国会之间的关系充其量也就是疏远冷漠。

这些安排显示出，奥巴马与共和党已经了解到，公众对华盛顿的耐心正在逐渐消失，特别是当美国人意识到，国会和政府未能达成替代协议导致联邦预算全面削减措施上周五生效后，他们在机场和其他地方可能很快就会遇到不便时更是这样。

“这是很长时间以来出现的第一个确切信号，表明总统愿意发挥其领导能力将人们团结在一起，而这才是真正需要做的。”共和党参议员Susan Collins表示。她最近几天刚刚与奥巴马通过电话。

**共和党仍有质疑**

美国预算争议的核心，是两党在如何控制高达16.7万亿美元联邦债务继续增长方面的巨大分歧。奥巴马希望通过减支和增税来减赤，而共和党则不想在增税问题上再次让步。之前共和党在新年前的“财政悬崖”谈判中曾在增税问题上作出让步。

尽管已经作出上述种种会面安排，而且众议院通过了政府融资案，但几乎无人认为上述分歧能在短期内解决。

一些共和党人对奥巴马的提议仍持怀疑态度。“这位总统很特别，很少与国会进行沟通和接触，”参议院共和党二号人物John Cornyn表示。

与Collins一样，Cornyn并未受邀与奥巴马共进晚餐，不过他警告称，关于增税的话题不受欢迎。“我不知道此次会面的目的是为了联络感情，还是想讨论问题。不过要是有关增税的话，我们没什么可谈的。”

虽然在针对全面减支问题进行的各类调查中，共和党受到的抨击最多，但周三公布的路透/Ipsos在线调查显示，43%的受访者对奥巴马的工作表示赞同，较2月19日的调查下降7个百分点。不过多数受访者认为民主党与共和党都有责任，令白宫将减支归咎于共和党的难度增大。

周三通过的这项议案，包含上周五起生效的850亿美元自动减支计划，而且对军事行动及其它安全项目提供了额外的支出弹性。

共和党众议院议员Tom Cole称，共和党希望将减支转移到其它预算项目，并指出自己所在的俄克拉荷马选区有2万名军方雇员。

“我们将磋商在哪些领域减支。”他在众议院辩论中称，“我们认为我们有一些不错的主意，但(减支)还是要进行的。这是让财政恢复健康的第一步，也是恰当的一步。”(完)

(编译/审校 梁睿雪/徐文焰/程琳/王洋/张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。