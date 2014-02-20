严寒致美国1月房屋开工大降 建筑许可下滑暗示楼市疲软

* 1月房屋开工下降16%，为2011年2月以来最大降幅

* 1月建筑许可减少5.4%

* PPI最终需求上升0.2%，核心PPI上升0.2%

路透华盛顿2月19日 -美国1月房屋开工录得近三年来最大降幅，因严寒扰乱了建筑活动，但建筑许可连续第三个月减少则表明，楼市出现了一些疲软的迹象。

周三公布的数据显示，严寒天气对经济造成了很大影响。但成长放缓并不能全部归咎于恶劣天气，因为经济动能在2013年底时已经有所减弱。

渣打银行美国经济学家ThomasCosterg称，“楼市在第四季已经放缓，现在并没有回暖。不只是天气的因素，经济基础动能也不像人们认为的那么强劲。”

商务部称，1月房屋开工下降16%，经季节调整的年率为88万户，是9月以来最低，亦创下2011年2月以来最大百分比降幅。分析师先前预估1月房屋开工年率为95万户。

直到近期市场对今年经济成长的期望都一直很高，但第四季产出似乎没有先前预料的那么稳健，11月和12月零售销售数据下修。此外12月出口增长疲软。

经济成长放缓部分原因为，库存在2013年下半年急速增加后，进行一些调整。

美国中西部地区1月房屋开工创纪录下降67.7%，南部地区减少12.5%，这表明天气因素成为罪魁祸首。一些分析师因此寄望将来会反弹，但房屋开工2月或再度下降，因本月气温依然寒冷。

“1月房屋建筑活动骤降，基本归因于天气因素，从这个意义上讲，我们预计未来几个月建筑活动会强劲反弹，”道明证券驻纽约代理首席分析师Millan Mulraine说。

但是，这一天气理论存在一定漏洞。遭遇极寒天气和暴风雪冲击最严重的东北部地区，1月房屋开工触及2008年8月以来最高。另外，气温一直略微温暖的西部地区房屋开工也出现下降。

一些分析师表示，这意味着房屋市场基本面有点疲弱，并指出房屋销售一直趋向下行，因为抵押贷款利率升高及房价上涨，使得潜在购房者持币观望。

上周购房贷款需求减少，而且周二公布的一份报告显示房屋建筑商的信心在2月下降，部分建筑商抱怨劳动力、材料和地皮短缺。

第四季住房屋建筑投资金额自2010年第三季以来首次下降。

浏览美国房屋开工与建筑许可图表：

link.reuters.com/gyh24t

浏览美国生产者物价图表：

link.reuters.com/hak93t

**第一季经济成长预估下调**

由于房屋开工数据疲弱，一些分析师降低了对第一季经济成长的预估。高盛把环比年率预估下调0.1个百分点至1.8%，巴克莱把预估下调0.3个百分点至1.9%。

严寒天气亦导致上月制造业产出下降，1月零售销售意外下滑。12月招聘活动大幅放缓，也被归因于天气因素。

分析师预期，美联储官员在缩减购债规模时，将忽略异常天气造成的扭曲，但他们警告称，如果数据持续疲弱，可能构成挑战。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯对CNBC电视表示，美国经济今年“根基扎实”。

周三公布的美联储1月28-29日政策会议记录显示，多位委员希望美联储缩减购债是可推测的，在每次会议缩减购债100亿美元。

劳工部周三公布报告显示，1月企业投入价格未出现通胀迹象。美国1月生产者物价指数(PPI)经季节调整后较前月上升0.2%，因商品成本增加。12月PPI小升0.1%。

该指数经过整体修改，涵盖范围扩大，纳入了服务业和建筑业。

1月扣除食品和能源的最终需求PPI亦上升0.2%，12月为持平。

“除非今年春季天气和经济都明显转暖，否则美联储未来几个月将会更多地讨论通胀问题，”MesirowFinancial首席分析师Diane Swonk称。(完)

(编译 张荻/王兴亚/张涛；审校 徐文焰/龚芳)

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