综述：美国7月房屋市场复苏重返正轨 通胀压力温和

路透华盛顿8月20日 - 美国7月房屋开工大增至八个月高位，显示美国楼市在去年下半年停滞之后，复苏重回正轨。

楼市反弹显示出可持续的经济力道。此外，周二另一项数据显示通胀大致在可控范围之内，美国联邦储备理事会(美联储/FED)的超宽松货币政策可望维持略长一段时间。

“美联储将发现，这些数据更进一步支持缓慢退出现行宽松政策的作法，”纽约BTIG首席分析师Dan Greenhaus说。

美国商务部公布，美国7月开工年率经季节调整后跳增15.7%，达到109.3万户，是去年11月以来最高。7月数据不仅终结连续两个月下滑，也高于分析师所预估的96.9万户。

此为房市再次站稳的最新迹象，去年利率上升曾打击房市。待售地产短缺亦提振价格，令首次购房者难以企及。

另一方面，劳工部称7月消费者物价指数(CPI)小升0.1%，因能源成本下滑部分抵销了食品和租金的上涨。6月CPI为上升0.3%。

7月CPI较上年同期上涨2.0%，6月时为上升2.1%。

扣除波动较大的食品和能源成本的核心CPI，连续第二个月小升0.1%。分析师表示，没有证据显示通胀率的基本走势是往下。7月占CPI逾三分之一权重的租金上涨0.3%，较上年同期则上升2.9%。

7月核心CPI较上年同期成长1.9%。

美联储通胀目标为2%，但其追踪的指数较CPI为低。

美国建筑许可图表：link.reuters.com/gud94v

美国消费者物价图表：link.reuters.com/duq93t

美国核心CPI图表：link.reuters.com/guq93t

多数分析师认为，鉴于薪资增长缓慢，美联储在明年年中之前不会加息。美联储自2008年12月以来一直将利率维持在近零水平。

劳工部公布，7月经通胀因素调整的每周平均实质所得较上年同期升0.3%，6月为下降0.2%。

Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示，“美联储主席叶伦(Janet Yellen)将薪资增长视为解决未来通胀问题的关键；而由于她预计美国薪资水平还不会上升，因此可能会继续按兵不动。”

“对投资者来说，有限的通胀和楼市走强只会是好消息，因为它们意味着未来经济增长强劲，而美联储也不必急着加息。”

美国股市受经济数据推动走高，Pulte Group(PHM.N)和DR Horton (DHI.N)等房屋建筑商上扬。PHLX房屋类股指数.HGX在早盘尾段交易中上涨1.7%,表现优于大盘。

另一乐观迹象是，家居修缮用品零售商家得宝(HD.N)公布第二季业绩，好于华尔街预期，并上调全年获利预测，推动其股价收盘上涨5.55%。

独栋房屋开工7月增加8.3%，至七个月高位。南部地区独栋房屋开工反弹16.9%，6月曾大幅减少。

多户房屋开工跃增33%，至2006年1月以来的最高水平。随着许多潜在的购房者放弃了买房梦，更多人选择租房提振该市场。

建筑许可增长8.1%，为2013年4月以来最大增幅。独栋房屋许可增长0.9%，至八个月高位，多户房屋建筑许可大增23.6%。

“开工和建筑许可反弹令人欣慰...住房投资活动恢复温和增长趋势，”法国巴黎银行分析师Bricklin Dwyer称。(完)

(编译 李婷仪/戴素萍/王颖/王丽鑫； 审校 张荻/徐文焰)

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