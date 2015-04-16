综述：美国房屋开工增幅不及预期 初请失业金人口意外增加

分析：特朗普时代刚刚开启 就显现美国政治撕裂加深迹象
路透华盛顿1月22日 - 在白宫周围一些街区的人行道上，周日仍可看到人们丢弃的写着“爱大于恨”和“造桥而非筑墙”等文字的牌子。这是抗议总统特朗普政策的妇女游行留下的东西。
路透华盛顿4月16日 - 美国3月房屋开工增幅不及预期，本月大西洋沿岸中部地区的制造业活动增长温和，暗示经济活动在首季放缓后仍可能复苏乏力。
经济成长年初大幅放缓，受累于冬季严寒、美元走强、以及全球成长转弱和现已得到解决的西海岸港口劳资纠纷。
市场预期美国经济成长将在第二季反弹，但周四公布的低迷数据暗示，经济成长动能可能不够强劲，不足以促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在9月前开始升息。
“3月经济复苏乏力，美联储在4月会议上暗示将在6月升息的可能性不大，”ITG Investment Research的首席分析师Steve Blitz表示，“如果楼市今春复苏的力度不够强劲，则9月升息的希望也将成为泡影。”
商务部周四公布，3月房屋开工经季节性调整后增长2.0%，年率为92.6万户。未能完全扭转2月房屋开工骤降的颓势。市场将2月房屋开工骤降归因于恶劣天气。
尽管上月独栋屋房屋开工增长，但较之过去两个月录得的巨大跌幅，不过是杯水车薪。多户房屋开工下降。
分析师之前曾预计，3月房屋开工增至104万户。
另外，费城联储称，4月制造业活动指数增至7.5，3月为5.0。衡量制成品订单的新订单分项指数降至2013年5月以来最低，产品付运尽管有所改善，但仍处于萎缩区域。
周三公布的数据显示，纽约州4月制造业活动疲弱。
“两份报告显示，制造业活动在经历了首季疲软期后4月仍没有大的起色，”摩根大通的分析师Daniel Silver表示。
自去年6月以来，美元兑美国主要贸易伙伴国货币跳涨了13%，加之海外需求疲弱，使制造业遭受重创。
美国股市小幅回落，因尽管多数企业获利超过预期，但并未显示出多少自身增长的迹象。美国公债价格走低，美元指数小幅回落。
**楼市前景向好**
尽管近期表现欠佳，但在就业市场不断改善的情况下，楼市前景仍然向好。
尽管劳工部数据显示，上周初请失业金人口增加，但潜在趋势仍暗示，就业市场供应正在收紧，因续请失业金人口减少，表明更多长期失业的人找到工作。
截至4月11日当周，初请失业金人口增加1.2万，经季节性调整后为29.4万。
不过，在每年的这个时候请领失业金人口通常会出现大幅波动，因诸如复活节和学校春假等假日时间每年都不尽相同，可能导致政府用来降低季节性波动的模型失效。
初请失业金人口四周均值仅小幅增加，且连续第三周远低于30万大关。市场认为，该指标消除了周与周之间的波动，能更准确地反应就业市场趋势。
续请失业金人口降至2000年12月以来最低。
“我们仍认为，请领失业金人口数据反应就业市场总体改善，”巴克莱驻纽约的分析师Jesse Hurwitz表示。
随着就业人数增加，以及贷款标准有所放宽，吸引首次置业人群入市购房，预计今年楼市将会上行。银行业巨擘美国银行(BAC.N)和摩根大通(JPM.N)本周报告，首季抵押贷款发放规模急增。
尽管建筑许可3月急跌5.7%，至104万户，但仍为连续第八个月处于100万户之上。
上月，东北部和中西部的房屋开工大幅反弹，2月这些地区的房屋开工因降雪和低温天气而受到影响。不过，西部和南部的房屋开工下降。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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