综述：美国6月房屋销售接近八年半高位 房价大幅上涨

路透华盛顿7月22日 - 美国6月成屋销售升至近八年半高位，表明存在的积压需求应会推动地产市场复苏，并可能让美国联邦储备委员会(美联储/FED)仍走在今年稍晚升息的道路上。

全美不动产协会(NAR)周三称，成屋销售增长3.2%，年率为549万户，创下2007年2月以来最高。

“经济确实在乘风前行，”MUFG Union Bank首席金融分析师Chris Rupkey称。

NAR指出，今年成屋销售有望创出八年来最大增幅。

分析师原预计6月销售年率达到540万户。该月成屋销售较上年同期增长9.6%。

上周公布的房屋开工和建筑许可数据也很强劲。劳动力市场趋紧开始推升薪资，助推购房需求，尤其是年轻人的购房需求。

但房屋供应吃紧仍为一大制肘。连串强劲的楼市报告表明，尽管上月零售销售下滑且就业增长减缓，但经济继续站稳脚跟。

美股房屋指数因该数据而上扬1.4%，表现胜过大盘。

全美最大房屋建筑商D.R. Horton(DHI.N)股价上涨2.4%，Lennar Corp(LEN.N)则涨2.3%。美元指数上扬，美国较长期公债价格亦走高。

**房价劲扬**

“春季及进入夏季的成屋销售数据强劲，对于担忧房市恐为整体经济薄弱环节的人来说是可喜的消息，”Quicken Loans副总裁Bill Banfield表示。

“由于房屋数据更趋于正面，美联储在启动升息时将更加放心。”

另一项来自美国抵押贷款银行协会(MBA)的报告则显示，上周购房贷款申请较前一周增加1%，因此房屋销售可望续增。

NAR表示，买家抢在抵押贷款利率上扬前入市，可能是提振上月房屋销售的原因之一；但其补充道，强劲的经济基本面才是背后主要的推手。

首次购房者占销量的30%，低于5月的32%。这是连续四个月该占比保持在或接近30%，但远低于分析师和地产商认为保持楼市稳健所需的40-45%。

分析师期望今年楼市能抵消制造业对经济的拖累，并对增长做出贡献。

然而，缺乏房屋供应仍限制了楼市的增长。住宅建设加快，但没有跟上组建家庭的步伐，住宅建筑商将继续忙碌。

按照6月的销售速度，市场上的待售住宅可供销售5个月，5月时为5.1个月。可供销售6个月被视为供应和需求处于健康的水平。

目前供应远低于2006年楼市泡沫时期，成屋价格中值较上年同期增长6.5%至创纪录的236,400美元。

美国成屋销售图表：link.reuters.com/vuv62w

美国抵押贷款市场图表：link.reuters.com/guv37s (完)

(翻译 王丽鑫/龚芳/张荻； 审校 徐文焰)

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