综述：美国7月房屋开工上升至近八年高位 但建筑许可下滑

路透华盛顿8月18日 - 美国7月房屋开工上升至近八年高位，因建筑商加紧修建独栋房屋，显示出经济几乎火力全开。

商务部周二公布的亮丽报告，加入强劲薪资、零售销售及工业生产数据的行列，表明经济在第三季开局强劲。这一连串的乐观经济数据已令外界更加预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)9月将会升息。

“美联储可能会进一步感到放心，因房市正处于改善趋势，且这应该会让人更加认为经济正处于更为正常的情况，”RDQ Economics分析师John Ryding表示。

7月房屋开工经季节调整后增加0.2%，年率为121万户，为2007年10月以来最高。6月和5月房屋开工则上修，表明建筑商对经济愈发有信心。

目前，美国房屋开工年率已经连续第四个月高于100万户，经济分析师原预期7月年率为119万户。

美元兑一篮子货币走高，而美国公债价格下跌。标准普尔住宅建筑商指数.SPLRCHOME盘中上扬3.09%，收高2.29%，跑赢受沃尔玛业绩不佳拖累的大盘。

全美最大建筑商D.R. Horton(DHI.N)收涨1.44%，第二大建筑商Lennar(LEN.N)收升3.06%。

劳动力市场供应趋紧给楼市吹来东风，年轻人有能力从父母家中搬出，建造自己的居所。

经济分析师预测，楼市将从处境艰难的制造业那里吸收部分闲置产能，为今年的经济成长作出贡献。第二季美国经济环比年率为增长2.3%，预测第三季成长能接近3.0%。

多数分析师预计美联储下月将在近十年来首度升息。

**经济前导灯**

“房市为经济的前导灯，看来这阵子都将是如此。我认为经济正稳步向前，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示。

周一数据显示，房屋建筑商信心于8月攀升至近十年高位。房市坚挺拉抬全球最大家居修缮用品零售商--家得宝(Home Depot)(HD.N)的获利。该公司周二发布季度同店销售优于预期，且上调全年营收及获利预估。

7月独栋房屋开工劲扬12.8%至78.2万户，为2007年12月以来高位。南部独栋房屋开工率则增至2008年1月以来高位。

但东北部房屋开工率暴跌27.5%，此前数月曾强劲增长，因建筑商急着利用纽约地产开发税负优惠，而这项优惠6月中旬到期。

7月东北部独栋房屋开工升至2013年10月以来的最高水平。西部独栋房屋开工增至八年高点附近。

“全美建筑活动正在加速，我们将此视为美国消费者和整体经济稳健的正面信号，”巴克莱驻纽约的经济学家Jesse Hurwitz说。

波动较大的多户房屋开工大降17%，年率为42.4万户。不过，鉴于出租空置率减少，下降情况可能是暂时的。

继之前三个月连续大幅增长，7月建筑许可下降16.3%，年率为112万户，可能与纽约税收激励措施到期有关。东北部建筑许可骤减60.2%。

7月独栋房屋建筑许可下降1.9%，多户房屋则锐减31.8%。

美国7月房屋开工和建筑许可图表：link.reuters.com/mek83w (完)

(编译/审校 戴素萍/郑茵/龚芳/汪红英/张荻/王丽鑫)

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