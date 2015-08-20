综述：美国7月成屋销售升至八年半高点 经济前景更趋光明

路透华盛顿8月20日 - 美国7月成屋销售升至近八年半高点，8月大西洋沿岸中部地区制造业活动加速扩张，这些迹象显示经济成长稳定，美国联邦储备委员会(美联储/FED)有望今年升息。

周四公布的数据还显示，上周初请失业金人数略有增加，但就业市场动能强劲的趋势没有改变。

道明证券分析师Millan Mulraine表示，“我们仍预计经济成长和就业市场持续上升，为美联储9月开始货币正常化进程提供依据。”

全美不动产协会(NAR)周四公布，美国7月成屋销售按月增长2.0%，年率为559万户，为2007年2月来最高。

住宅需求受到就业市场改善的提振。但房屋供应保持紧俏，推升了房价并让首次购房者保持观望，而这些购房者正是楼市转强的重要推动者。7月首次购房者的占比跌至六个月低点28%。

7月待售成屋库存为224万户，较上年同期减少了4.7%，推动房价中值同比增长5.6%至234,000美元。尽管价格上涨可能抑制销售，但许多业主的房屋净值也因此升高，提高了家庭财富。

这也可能鼓励建筑商扩大兴建，进一步提振经济。7月房屋开工升至近八年高位。

“要延续这股增长势头，市场需求建造更多新屋，这样那些想要改善住房的买家才能找得到要新买的房子，并提供现有房屋给那些打算进入楼市的购屋者，”Quicken Loans副总裁Bill Banfield表示。

在另一份报告中，费城联邦储备银行8月制造业指数从7月的5.7升至8.3。指数高于零，代表该地区制造业正在扩张。虽然制造产品的需求仍疲弱，但出口强劲反弹且该地区工厂就业情况改善。

全国制造业活动一直受累于美元升值、全球需求疲弱以及油价下跌对能源业的冲击。

**近来数据普遍强劲**

在此之前，市场已经看到强劲的6月就业报告、零售销售及工业生产报告，暗示经济在第三季开局强劲。

美国股市周四续跌，因市场担忧全球经济成长，房屋类股指数.HGX跌逾2%。美国较长天期债券价格劲扬，美元指数则下滑。

此外，劳工部发布，8月15日止当周经季节调整后初请失业金人数增加4,000人，成为27.7万人。

初请失业金人数四周均值则增加5,500人至27.15万人。

这是四周均值连续第21周低于30万人大关，这道关卡通常跟劳动市场走强有关。

当周初请失业金数据时点涵盖在政府调查8月非农就业报告期间。7月至8月调查期间初请失业金人数四周均值减少7,000人，意谓着就业又一个月稳健增长。

“这些数据显示，企业多半留住员工而不愿裁员，”RDQ Economics纽约首席分析师John Ryding表示。“当周数据落在8月就业报告时间点内，显见就业岗位稳健增长的趋势不变。”

美国7月非农就业岗位增加21.5万个。

美国初请失业金人数图表： link.reuters.com/dah52w

美国成屋销售图表： link.reuters.com/vuv62w (完)

(编译 张荻/戴素萍/龚芳; 审校 郑茵/张若琪)

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