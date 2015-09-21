美国8月成屋销售降幅超预期 楼市显现谨慎迹象

路透华盛顿9月21日 - 美国8月成屋销售降幅超过预期，房屋市场在近期进一步站稳脚跟后，又渐露谨慎迹象。

全美不动产协会(NAR)周一公布，美国8月成屋销售按月下降4.8%，年率为531万户。

路透调查中分析师预估年率为551万户。7月数据被下修为558万户，前值为559万户。

8月成屋销售较上年同期增加6.2%。

NAR首席经济分析师Lawrence Yun称，8月数据较前月下降，可能是因为房价上涨令买家却步。他称，美国南部和西部房屋销售降幅最大，那里的房价在近期涨幅也是最快。

全美8月房价中值略降至228,700美元。虽仍较上年同期高出4.7%，但按年增幅是2014年8月来最小。西部房价较上年同期上涨7.1%。

一连串强劲的美国楼市报告支持了这样的观点，即美国经济正在升温，并接近促使美联储升息以免经济过热的程度。

7月成屋销售速度仍处于八年高点，即便周一被小幅下修。

房屋建造商类股在数据公布后最初守住升幅，但终场收跌，PHLX房屋指数.HGX收低0.41%。美国股市普遍上涨，美国公债收益则继续攀升。

尽管房屋销售和建造步伐仍远低于2007-09年经济衰退之前的水平，但楼市还是为季度经济增长作出正面贡献。

成屋销售图表：link.reuters.com/vuv62w

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