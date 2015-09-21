美国8月成屋销售降幅超预期 楼市显现谨慎迹象

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透华盛顿9月21日 - 美国8月成屋销售降幅超过预期，房屋市场在近期进一步站稳脚跟后，又渐露谨慎迹象。
全美不动产协会(NAR)周一公布，美国8月成屋销售按月下降4.8%，年率为531万户。
路透调查中分析师预估年率为551万户。7月数据被下修为558万户，前值为559万户。
8月成屋销售较上年同期增加6.2%。
NAR首席经济分析师Lawrence Yun称，8月数据较前月下降，可能是因为房价上涨令买家却步。他称，美国南部和西部房屋销售降幅最大，那里的房价在近期涨幅也是最快。
全美8月房价中值略降至228,700美元。虽仍较上年同期高出4.7%，但按年增幅是2014年8月来最小。西部房价较上年同期上涨7.1%。
一连串强劲的美国楼市报告支持了这样的观点，即美国经济正在升温，并接近促使美联储升息以免经济过热的程度。
7月成屋销售速度仍处于八年高点，即便周一被小幅下修。
房屋建造商类股在数据公布后最初守住升幅，但终场收跌，PHLX房屋指数.HGX收低0.41%。美国股市普遍上涨，美国公债收益则继续攀升。
尽管房屋销售和建造步伐仍远低于2007-09年经济衰退之前的水平，但楼市还是为季度经济增长作出正面贡献。
成屋销售图表：link.reuters.com/vuv62w
(完)
(编译 孙茉莉/徐文焰；审校 郑茵/张若琪)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。