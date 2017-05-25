美国众议院情报委员会将传唤前国家安全顾问弗林--议员

路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。

“我们将进行传唤，其目的是要尽可能的掌握我们需要的信息，”Adam Schiff在一次活动上对记者表示。

弗林周一拒绝接受参议院情报委员会的传唤。后者正在调查俄罗斯是否可能干预了2016年的美国大选。

这两个情报委员会希望弗林提供俄罗斯是否干预2016年美国大选、以及特朗普竞选团队是否与俄罗斯存在勾结的信息。俄罗斯一再否认这些指控，特朗普也否认他的竞选团队与俄罗斯勾结。

对特朗普政府与俄罗斯关系的担忧，以及对去年大选期间特朗普幕僚与俄罗斯合作的质疑，一直在困扰着特朗普政府。

由于弗林与俄罗斯的关系，这位退役中将是渉俄调查的一名关键证人。(完)