美国众议院情报委员会将传唤前国家安全顾问弗林--议员

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
“我们将进行传唤，其目的是要尽可能的掌握我们需要的信息，”Adam Schiff在一次活动上对记者表示。
弗林周一拒绝接受参议院情报委员会的传唤。后者正在调查俄罗斯是否可能干预了2016年的美国大选。
这两个情报委员会希望弗林提供俄罗斯是否干预2016年美国大选、以及特朗普竞选团队是否与俄罗斯存在勾结的信息。俄罗斯一再否认这些指控，特朗普也否认他的竞选团队与俄罗斯勾结。
对特朗普政府与俄罗斯关系的担忧，以及对去年大选期间特朗普幕僚与俄罗斯合作的质疑，一直在困扰着特朗普政府。
由于弗林与俄罗斯的关系，这位退役中将是渉俄调查的一名关键证人。(完)
(编译 李爽 审校 王兴亚)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。