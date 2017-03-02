美国众议院民主党领袖呼吁司法部长塞申斯辞职

曼彻斯特遭袭击后 法国政府宣布延长警察非常时期特殊权力
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透华盛顿3月1日 - 美国众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)周三呼吁司法部长塞申斯(Jeff Sessions)辞职。华盛顿邮报之前报导称，塞申斯未披露他在特朗普就任美国总统前与俄罗斯驻美大使的两次会面。
华盛顿邮报援引司法部官员的话称，塞申斯去年在担任参议员期间曾两次与俄罗斯大使交谈。该报称，在确认其司法部长职位的听证会上，塞申斯被问及特朗普竞选团队与俄罗斯官员之间可能的接触时，但他并未披露这两次会面。
佩洛希要求塞申斯辞职，并对特朗普与俄罗斯人之间可能的联系进行独立的两党联合调查。
“塞申斯已不适合担任我国的最高执法官员，必须辞职，”佩洛希在一份声明中说。(完)
(编译 汪红英；审校 张涛)
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路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。