美国众议院民主党领袖呼吁司法部长塞申斯辞职

路透华盛顿3月1日 - 美国众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)周三呼吁司法部长塞申斯(Jeff Sessions)辞职。华盛顿邮报之前报导称，塞申斯未披露他在特朗普就任美国总统前与俄罗斯驻美大使的两次会面。

华盛顿邮报援引司法部官员的话称，塞申斯去年在担任参议员期间曾两次与俄罗斯大使交谈。该报称，在确认其司法部长职位的听证会上，塞申斯被问及特朗普竞选团队与俄罗斯官员之间可能的接触时，但他并未披露这两次会面。