美国众议院通过法案 要求执法当局搜寻旧电邮前须取得搜查令

路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。

众议院以口头表决通过了这项措施。但预计该立法在参议院会遭遇阻力。去年该法规在众议院获得一致通过后，却因遭到少数共和党议员反对，而在参议院触礁。

微软(MSFT.O)等科技公司已游说国会多年，希望通过电邮隐私法案，更新一项已有数十年历史的法律，强制当局需先取得搜查令，才能拿到时间至少已有180天的电邮或其他数码通讯资讯。

目前司法部和证券交易委员会(SEC)等机构，仅需传票就能从服务提供商搜集这些数据。(完)