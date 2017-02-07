美国众议院通过法案 要求执法当局搜寻旧电邮前须取得搜查令

英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普抗议美方泄露曼彻斯特爆炸案情报
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
众议院以口头表决通过了这项措施。但预计该立法在参议院会遭遇阻力。去年该法规在众议院获得一致通过后，却因遭到少数共和党议员反对，而在参议院触礁。
微软(MSFT.O)等科技公司已游说国会多年，希望通过电邮隐私法案，更新一项已有数十年历史的法律，强制当局需先取得搜查令，才能拿到时间至少已有180天的电邮或其他数码通讯资讯。
目前司法部和证券交易委员会(SEC)等机构，仅需传票就能从服务提供商搜集这些数据。(完)
(编译 张若琪 审校 徐文焰)
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。
路透5月25日 - 大曼彻斯特警方周四在推特上发文称，英国警方又逮捕了两名与曼彻斯特爆炸案有关联的男子，拘留人数至此增至八人。
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。