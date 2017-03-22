美国楼市升速存在风险 促以利率以外工具降温--波士顿联储总裁

路透3月21日 - 一名美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员周二表示，美国房地产价格快速上涨，可能导致未来一旦出现经济下行，其程度放大。他敦促全球监管者考虑利率以外的工具帮助楼市降温。

2007与2008年美国住宅与商用房地产价格大幅下滑，令对房地产业杠杆偏高的银行受到重大冲击，引发全球金融危机与深度衰退。在美国经济出现复苏迹象之际，过去一年，银行持有的商业与公寓抵押贷款分别增长9%与12%。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示，尤其是公寓价格“急剧”上涨，表明光靠渐进调升利率，或无法遏制金融面的不稳定性。

“由于持有房地产是很普遍的现象，处理估值疑虑的货币及宏观审慎工具有些受限。我认为我们必须承认，一旦我们面临经济反转向下，商用房地产行业有可能放大任何问题的严重性，”罗森格伦在印尼一场银行业监管会议的演说中称。

他指出房地产多次扮演金融稳定的重要角色，而房价攀升速度现正在超越大楼拥有者的营运收入增幅。

罗森格伦表示，由于均衡利率可能仍低于过去10年，“如果房屋估值成为一项隐忧，将需要一个更重视宏观审慎工具。”

这类工具包括对银行业持有房地产进行规范和限制。“保持稳健，继续关注这些工具的效率及持续增进作用，是比较审慎的做法。”他说。(完)