美国众院通过议案 若举债上限未达协议可借钱偿债

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透华盛顿5月9日 - 美国众议院共和党议员周四通过一项议案，允许政府在国会没能就调高举债上限达成协议的情况下，借钱来兑付债券本息和发放养老金。
这项议案料将在民主党控制的参议院受阻。但这本质上是共和党的一个战术性部署，可使共和党有理由表示自己已尽最大努力避免可能发生的债务违约，和重蹈2011年债务上限之争的覆辙。
这项议案以221对207票得到通过，无民主党人支持。实际上，该议案将仅为两项支出提高举债上限：公债的本息支出，以及社保退休金福利支出。其他政府支出将以收入来负担，直到无钱可用。
白宫表示将否决该议案。民主党议员称此议案为“先付钱给中国”，因为中国持有逾1.2万亿(兆)美元美国公债，是美国最大的外国债主。
一些共和党人也反对该议案，称这将使美国产生更多债务，而债务恰恰是共和党一直宣称希望解决的问题。(完)
(编译 程琳; 审校 王丽鑫)
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