美国众议院通过6,333亿美元国防支出授权法案

民调结果提升马克龙人气 菲永丑闻危机加剧
路透巴黎3月3日 - 法国独立的中间路线总统候选人暨前经济部长马克龙周五进一步巩固了作为大选最热门人物的地位，因要求其竞选对手、丑闻缠身的法国前总理菲永退出的压力进一步增大。
路透华盛顿12月21日 - 美国众议院周四批准年度国防政策法案的最终版本,授权2013年国防支出6,333亿美元,同时放宽卫星出口限制,并增派军力维护使馆安全.
共和党控制的众议院以315票赞成、107票反对通过2013年度国防预算授权法案,但仍有待参议院批准,才能送交总统奥巴马签署.(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
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路透巴黎3月3日 - 法国独立的中间路线总统候选人暨前经济部长马克龙周五进一步巩固了作为大选最热门人物的地位，因要求其竞选对手、丑闻缠身的法国前总理菲永退出的压力进一步增大。
路透首尔3月3日 - 韩国法院周五表示，下周四将审理三星集团领导人李在镕行贿和挪用资金案。李在镕卷入一场震惊韩国朝野的腐败丑闻，这场丑闻使总统朴槿惠受到弹劾。
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。