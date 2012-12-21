美国众议院通过6,333亿美元国防支出授权法案

民调结果提升马克龙人气 菲永丑闻危机加剧

路透巴黎3月3日 - 法国独立的中间路线总统候选人暨前经济部长马克龙周五进一步巩固了作为大选最热门人物的地位，因要求其竞选对手、丑闻缠身的法国前总理菲永退出的压力进一步增大。