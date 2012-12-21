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时事要闻 | 2012年 12月 21日 星期五 08:48 BJT

美国众议院通过6,333亿美元国防支出授权法案

路透华盛顿12月21日 - 美国众议院周四批准年度国防政策法案的最终版本,授权2013年国防支出6,333亿美元,同时放宽卫星出口限制,并增派军力维护使馆安全.

共和党控制的众议院以315票赞成、107票反对通过2013年度国防预算授权法案,但仍有待参议院批准,才能送交总统奥巴马签署.(完)

(编译 张明钧; 审校 张涛)

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