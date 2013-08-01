美国众议院通过对伊朗石油制裁法案

伊朗石油部长称全球减产协议可能延长
“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透华盛顿7月31日 - 美国众议院周三顺利通过了一项法案，以加强对伊朗的制裁。伊朗新当选总统鲁哈尼(Hassan Rouhani)几天后将宣誓就职。
该法案以400票对20票获得通过。该法案将在一年内把伊朗石油日均出口量进一步压缩100万桶，以试图减少伊朗核计划的资金来源。这是规定了伊朗石油出口具体削减数字的第一分制裁法案。
该法案还必须得到参议院通过并由总统奥巴马签署才能成为法律。参议院金融委员会料将于9月提出一项类似法案。(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透新德里3月28日 - CNBC-TV18新闻频道周二未引述消息来源报导称，印度已经在时隔近四个月后恢复对小麦征收10%的进口税。最近数月印度从海外大规模购买小麦。
路透新加坡3月28日 - 亚洲股市在美股持稳后于周二上涨，美元则自四个月低位回升，对美国总统特朗普医保改革案失利的忧虑情绪，被看好特朗普刺激政策计划的期望所盖过。