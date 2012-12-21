（更正）美国众议院通过共和党节支提案 以向奥巴马施压

(更正:因译文有误,标题中"财政悬崖B计划"应改为"节支提案",以澄清众议院通过的是共和党B计划中的削减支出提案)

路透华盛顿12月20日 - 美国众议院周四以微弱多数通过一项提案,以削减明年民主党政府支出计划,但同时保护国防项目支出免遭削减.

共和党人制定这项提案目的是防备与总统奥巴马就全面"财政悬崖"问题的协商万一失败.但据参议院民主党领袖里德称,这项议案不会在参议院获得通过.

众议院以215票对209票通过了这项议案.

这项提案是众议院将要进行表决的两项提案之一.这两项提案被称作为避免美国出现"财政悬崖"而制定的"B计划".

周四晚些时候众议院还将就共和党"财政悬崖"议案的第二项提案进行表决,该提案中建议对年净收入超过100万美元的家庭提高征税,同时延长对其他阶层的税收优惠.白宫表示,奥巴马将否决这些提案.(完)

(编译 郑茵 审校 李爽)路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。