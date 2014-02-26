美国1月新屋销售意外触及五年半高位 强劲表现恐是昙花一现

* 1月新屋销售增长9.6%

* 销售年率为2008年7月以来最高，库存偏低

* 强劲表现与其它房市数据不太一致

路透华盛顿2月26日 -美国1月新屋销售年率升至五年半高点，但由于房屋市场呈现整体疲弱迹象，这种强劲表现可能是暂时现象。

周三公布的报告也不符合最近天气导致数据疲弱的趋势，促使许多感到困惑的分析师不敢完全相信新屋市场表现出来的强劲态势。

“在天气最好的月份，新屋销售报告也不是最可靠的数据，而在冬季月份，就更不可靠了，因此很难从中看出明确信号，”摩根大通的分析师Michael Feroli表示。

美国商务部周三公布，1月新屋销售较前月上升9.6%，经季节调整后的新屋销售年率为46.8万户，为2008年7月来最高。分析师先前预估会降至40万户。

签署购房合同之后，就计入新屋销售，因此比成屋销售对天气状况更加敏感。成屋销售是基于合同完成。1月成屋销售受到异常寒冷天气的打击，新屋开工亦是如此。

但新屋销售报告却没有显示出寒冷天气的重大影响。东北部地区的销售大增73.7%至七个月高位，南部地区增长10.4%至五年多以来的高点。

这些地区以及中西部地区上月都出现极寒天气。中西部地区销售锐减17.2%。西部地区销售则上升11%。

新屋销售通常逐月波动，所以该数据基本上未影响美国金融市场走势。新屋销售在楼市中占比约为9.2%。

”在考虑新屋销售数据时，必须切记这些数据不够准确，“摩根士丹利分析师Ted Wieseman表示。

浏览美国新屋销售图表，请点选(link.reuters.com/qer34t)。

**楼市渐弱**

上周公布数据显示，1月成屋销售降至一年半低点，房屋开工创近三年最大降幅。

建筑商信心2月大降，指因天气寒冷且缺乏建筑材料。他们对于当前及未来销售状况也持悲观看法。

楼市去年下半年失去动能，反映了抵押贷款利率上升、待售房产供应不足且房价上涨。

30年期固息抵押贷款利率约较一年前高约1个百分点，不过自9月触及两年高位后已略微下降。

周三的另一份报告显示，美国2月21日止当周购房贷款申请较前一周下降4%，触及1995年以来最低位。

“新屋销售的强劲增长势头可能短暂，建筑商信心下滑意味着新屋销售活动可能已经在2月明显降温，”道明证券驻纽约副首席分析师Millan Mulraine说。

上个月，市场上的新屋供应持平于18.4万户。

新屋库存偏紧状况可能维持一段时间，建筑商抱怨地皮、材料及熟练工人供应不足。鉴于新建家庭增长步伐去年大幅放缓，楼市活动在一段时间内料依然受到抑制。

1月新屋房价中值较上年同期上涨3.4%至260,100美元。不过，房价增速近几个月已经减缓。

依照1月销售速度计算，出清市场上的房屋库存需要4.7个月。这是6月以来最低供应水平，低于12月的5.2个月。

6.0个月通常被视为供需之间平衡状况良好。(完)

(编译 张涛/李爽/王兴亚；审校 孙茉莉)

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