美国房价涨势减弱 消费者信心下降

* 标普/Case-Shiller房价指数在12月上涨0.8%

* 美国经济谘商会称2月消费者信心下降

* Toll Brothers与家得宝的业绩给房价前景蒙上阴影

路透2月25日 -据周二公布一份备受关注的房市调查报告，美国房价上涨势头在12月放缓，凸显房屋市场复苏正在失去动能。而2月消费者信心亦下降。

按季节调整后，12月标普/CASE-SHILLER20个大都会地区房价指数较前月上涨0.8%，涨幅小于11月的0.9%。房价指数较上年同期上涨13.4%，低于11月创下的高点13.7%，而且是涨幅自去年6月以来首次缩小。

“最近的房市数据显示2014年初活动放缓，”Jefferies的分析师在一份关于Case-Shiller房价指数的报告中表示。

“该指数有可能已经达到了近期的顶点。”

近期数据显示，楼市复苏在今年年初失去动力。1月房屋开工下滑16%，创下近三年来最大跌幅；1月成屋销售则降至一年半低位。

今年冬季异常的严寒天气和几场暴风雪被视为导致楼市低迷的原因之一，不过分析师称，抵押贷款利率上升和房屋供应偏低也带来打击。

美国最大的豪宅建筑商Toll Brothers(TOL.N)周二公布季度订单出现三年来首次下滑，因为极寒天气令买家不敢出门。家得宝(HD.N)录得高于预期的获利也只是由于成本缩减的效果抵消了疲弱的营收。

一项路透调查显示，因为抵押贷款利率上升，且市场推动力量逐步从机构买家向首次置业与改善型购房者转变，美国标普/Case-Shiller房价指数今年全年升幅料降至不到7%。

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周二公布的一份信心调查表明，消费者对于未来经济形势持谨慎态度。

经济谘商会称，其2月消费者信心指数降至78.1，而1月亦向下修正至79.4。路透调查分析师原本预估2月会升至80.0。

“尽管最近几个月预期指数波动，但现况指数继续趋于上升，”经济谘商会经济指标主管Lynn Franco在一份声明中称。

“这说明，消费者相信经济形势已经改善，但他们并不预期未来数月经济会获得大量动能。”(完)

(编译/审校 张涛/徐文焰/李爽)

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