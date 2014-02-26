调查：美国2014年房价上涨速度料降至个位数

日本央行维持政策不变 对经济看法更为乐观（更新版）
路透东京4月27日 - 日本央行周四维持货币政策不变，对经济的看法比上个月更为乐观，显示其对海外需求增长将帮助维持出口带动的复苏有信心。
* 2014年美国房价预计上涨6.7%
* 该涨幅仅约为去年的一半
* 较早升息是楼市最大风险
路透2月26日 - 路透调查显示，美国房价涨幅今年可能下降至7%以下。抵押贷款利率上升，购房主力发生变化，均不利于房市。
而待售房屋供应短缺，以及美国大部分地区陷入严寒冬季，导致今年房屋开工率大幅回落，预料并不会导致成屋价格大幅上涨。
路透调查本周访问23位分析师，仅有4位认为房价今年将呈两位数上升。分析师对美国标普/Case-Shiller的20个大都会地区综合房价指数平均预估值为上升6.7%，略高于去年涨幅12%的一半。
分析师称最大的风险就是美联储比预期更早或更快地上调利率。当前的预期是明年第三季升息。
“我们见到收入与攀升中的抵押贷款利率两者形成脱节，给楼市造成压力，”Rockwell Global Capital分析师Peter Cardillo说。
本次调查显示，分析师预计抵押贷款利率今年平均料为4.58%，与11月调查时的平均预估4.61%相差不多。
分析师并预估2016年抵押贷款利率平均料为5.76%，仅略低于楼市在2004年巅峰时期的平均值6.0%。
受访者还说，购房主力正从那些抢进贱卖房产的投资者，转变为首次购屋者以及想换间更大房子的换屋族。
1月房屋销售年率下降5.1%至462万户，创下18个月低位。但预计今年第四季可望回升至530万户。
不过，新屋供应量短缺，将支撑市场并维持房价上升。
“新屋量仍然不足，这将使房价继续走强至2016年，”分析师DonaldRatajczak说。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
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