房价走高和严寒冬季料将抑制美国楼市春季销售

路透华盛顿3月21日 - Emily Hanson有买房的想法，不过她担心的是，自己和丈夫可能不得不从东海岸搬到西海岸才能实现这个目标。

去年12月份，Emily和她的丈夫NelsHanson开始在波士顿寻找房源，可是当地待售房屋数量紧缺，导致价格上涨。Emily目前是学生，30岁；她的丈夫是软件开发工程师，现年33岁。

Emily家的预算是45万美元，但目前还未找到合适的房子。正在学习想成为医师助理的Emily说，他们夫妇正考虑移居到俄勒冈州的波特兰。那里的房价更低，而且科技和医疗健康类的工作机会也很多。

根据房地产经纪商Redfin的数据，波士顿地区的房屋价格中数是34万美元，而波特兰只有26.9万美元。

“我们能承受得起价位的房子，通常都没有很好的装修或者是保养的很差--我们一般只能找到那种需要修缮的房源。”Emily表示。“基本上摆在面前的问题是，接受一个面积较小或是需要进行装修的房子，否则我们就得从这里搬走。如果是后者，那就意味着我的丈夫不得不放弃他喜欢的工作。”

Hanson一家，只是过去一年里因房价与抵押贷款利率走高而无法购房的众多例子之一。根据数据机构CoreLogic，1月美国房屋价格较上年同期上涨了12%；抵押贷款利率则跳涨了约一个百分点。

“购房者普遍对房价感到不安。我们也看到售房者推迟出售，准备等到季末再卖，”房地产集团Redfin执行长Glenn Kelman称。“市场受到了很大程度的抑制。”

高房价看来将一些首次购房者逐出了市场。全美不动产协会(NAR)数据显示，2月首次购房者占全部购房人数的28%左右，低于上年同期的30%。

房价上涨也影响了二手房销售。2月二手房销售下降0.4%，为460万套，是2012年7月以来最低水平。二手房销售在去年7月见顶后，过去七个月中有六个月均告下滑。

在此同时，推动房地产复苏初期阶段的现金购房者和投资者，看来也退出了市场。据数据公司Realty Trac，1月投资者购房仅占全美民宅销售的5.2%，为2012年3月以来最低。

“一般住房的房贷支出较去年增加20%，而收入增加的并不多，这进一步打击了承受能力，”房地产网站Trulia首席分析师Jed Kolko称。

**寒冬令房屋销售低迷**

很多美国人因为严冬的关系没有把自己的房子挂牌出售。2月底待售二手房数量有所增多，但仍处在200万户的较低水准，相当于可以满足5.2个月的供应。经济学家认为，市场需要满足大约六到七个月的房屋供应，才能让买家和卖家之间达成良性平衡。

“我们忙着应付大雪天气，想知道这冬天什么时候才能过去，”马萨诸塞州Northborough的RE/MAX Signature Properties公司房地产经纪人Judy Boyle说。“目前有不少买方需求亟待释放，因为大雪天气让卖家没有将房屋挂牌。”

房地产中介希望一到春季来临，那些在1月和2月没有出手的房主就会把房子挂出来。

地产经纪人建议华盛顿州Spokane的房主Les Stierwalt和他的妻子Sue在2013年下半年不要出售，但保证今年春季房子会迅速卖出。

Stierwalt夫妇在2007年市场崩盘时以大约20万美元买下这座农场式房产。“去年我们没有挂牌，因为没信心当时能够获利，”Stierwalt说。“等了一个冬天后，市场回升了，所以我们准备出手然后快快退休。”

天气变暖可能会刺激销售，因为有更多像Stierwalt夫妇这样的房子将会上市，而就业形势也改善了。但要想改变春季销售令人失望的局面，可能有点迟了。

“由于天气原因，房屋市场出现停顿，”Nationwide Insurance首席经济分析师David Berson说。“关键在于天气变暖以后就业要增加，以便抵消房价和抵押贷款利率上升的影响，今年房屋销售才会上升。”

由于美国很多地区遭到暴风雪影响，近几个月新屋建设项目也有所放慢。商务部数据显示，美国2月经季节调整的房屋开工年率几近持平，为90.7万户，1月修正为减少11.2%，暗示除了寒冷天气这一拖累因素，房屋市场活动依然十分疲弱。(完)

(编译 洪曦/石冠兰/郑茵 审校 龚芳/高琦/王翔琼)

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